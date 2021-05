'Lo que pasó fue gravísimo': DT de Nacional y la situación en Colombia

El empate sin goles entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay, por Copa Libertadores, pasó a un segundo plano, debido a la crisis social y política que actualmente vive el país.



En la previa de este duelo internacional, la tensión e incertidumbre se apoderó en el hotel de concentración de la delegación visitante, luego de que las manifestaciones y los hechos de orden público se hicieran notar a pocas horas del inicio del encuentro. De hecho, producto de esta situación, Conmebol retrasó el partido una hora para garantizar la llegada del equipo charrúa al Hernán Ramírez Villegas.

Finalizado el partido, el DT de Nacional de Uruguay, Alejandro Cappuccio, atendió a los medios de comunicación y se refirió al momento de intranquilidad que vivieron sus jugadores en la ciudad de Pereira, en medio de una nueva jornada de paro nacional, asegurando que 'lo que pasó fue gravísimo'.



"Traté de darles tranquilidad, era difícil, mucha gente en las afueras del hotel fueron sacadas con gases lacrimógenos, con camiones con agua a chorro... gente con palos y con algunos escudos”.



“Todo eso hizo que aparte del ruido los jugadores no pudieran descansar bien, que generaran tensión, que las familias en Uruguay tuvieran miedo de que les suceda algo. Nosotros somos un equipo grande, nos hicieron jugar y nosotros vinimos a jugar pero todo lo que pasó fue gravísimo", dijo el técnico en rueda de prensa.



Asimismo, el entrenador afirmó que los ciudadanos le hicieron saber que ellos no eran el problema, pero entiende también que no se cuidó a sus jugadores y miembros del cuerpo técnico, teniendo el cuenta el difícil momento que se vive, hoy por hoy, en territorio colombiano.



“Quiero saludar al pueblo colombiano que nos hizo saber que nosotros no éramos el problema, el único tema es que el fútbol al generar tanta tensión es un factor donde la gente se puede expresar y tener difusión. Lo que sí creo es que debemos cuidar más a los jugadores del fútbol que son los verdaderos actores de este deporte que genera tanto, y no se los cuidó”, concluyó.