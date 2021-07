Cuartos de final de Copa América: el ‘coco’ de la Selección Colombia

En una de las más pobres presentaciones, en materia de números, la Selección Colombia alcanzó la ronda de cuartos de final de la Copa América 2021. Lo hizo en parte, gracias a que en esta versión, clasificaron cuatro de cinco equipos de cada grupo a la siguiente ronda. Con un solo triunfo, y apenas tres goles anotados, la Tricolor, que conduce Reinaldo Rueda, sueña con levantar el nivel, hacer una gran presentación contra los charrúas, y alcanzar las semifinales.



Sin embargo, los cuartos de final se han convertido en el ‘coco’ de la Selección en las últimas versiones. Aunque en algunas ocasiones pudo clasificar, lleva cuatro versiones de Copa América sin marcar gol en esa fase de eliminación.



La más reciente fue en 2019: Colombia empató 0-0 con Chile, que dirigía Reinaldo Rueda, y en penaltis clasificó La Roja, dejando afuera al entonces equipo de Carlos Queiroz.



En 2016, Colombia pasó a semifinales luego de eliminar a Perú en cuartos. ¿Cómo lo hizo? Empató sin goles y clasificó en los penaltis.



La tercera Copa consecutiva sin anotar fue en 2015: 0-0 con Argentina y la Albiceleste pasó desde el punto penalti. Mientras que en 2011 fue la cuarta Copa América en la que Colombia no pudo anotar en fase de cuartos: perdió 0-2 con Perú, y ni el penalti que cobró Falcao García terminó en gol.



En 2007, Colombia no pasó de fase de grupos. Así, desde 2004 la Selección no anota en cuartos de final. En ese entonces, superó 2-0 a Costa Rica (goles de Abel Aguilar y Tressor Moreno -penalti-) y avanzó a ‘semis’.



¿Qué pasará este sábado con la indescifrable Selección de Rueda?