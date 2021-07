Ya hay árbitro para Colombia vs. Uruguay: Pitana lo mira por TV

La Conmebol designó los árbitros que dirigirán los partidos de cuartos de final de la Copa América 2021. El juego Colombia vs. Uruguay, del sábado 3 de julio, tendrá juez español.



Por su parte, Néstor Pitana sigue castigado luego de su polémica actuación en Brasil-Colombia y por ahora sigue sin pitar; mientras que Wilmar Roldán no aparece entre los escogidos para esta ronda y podría reaparecer en semifinales.



Jesús Gil Manzano ha sido el árbitro elegido por Conmebol para el partido entre colombianos y uruguayos.



En el partido Perú vs. Paraguay, el encargado será el juez uruguayo Esteban Ortojich. El central de Brasil vs. Chile será el argentino Patricio Loustau.



Mientras que en Argentina vs. Ecuador, el árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio.