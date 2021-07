Con variantes, pero sin soluciones: el papel de la defensa colombiana

Colombia cerró la participación en Copa América con el tercer lugar, tras vencer a Perú 3 a 2 en un duelo agónico, resuelto por una individualidad de Luis Díaz. Desde el aspecto defensivo, mostró falencias, viniendo de menos a más, pero con baches que significaron anotaciones para los de Ricardo Gareca. Tarea pendiente para Reinaldo Rueda, buscando corregir errores de cara al objetivo principal, Eliminatorias rumbo a Catar 2022.



Los cambios de Reinaldo Rueda fueron más evidentes en la zona uno, la defensiva. Salieron Muñoz y Sánchez, en sus lugares, estuvieron Medina y Murillo, además, Tesillo estuvo como titular, tras la variante en la semifinal en el segundo tiempo contra Argentina. Fue un cuatro en el fondo, marcado por los dos centrales, siempre equilibrados a la misma altura, además, integrando a Camilo Vargas para el juego en salida con la pelota al piso.



En ese aspecto, el guardameta le aportó opciones de pase a los dos centrales, que fueron los que más entraron en el circuito de salida, que, en ocasiones, se veía interrumpido por los intentos de presión del Perú.



Pese a las pocas interacciones de Perú en ataque para el primer tiempo, las bandas fueron las zonas elegidas por los de Gareca para buscar romper el bloque compacto, en el que también entraron Barrios y Cuéllar, como los responsables de evitar el corte hacia a dentro de los jugadores de banda del rival.



Problemas en la zona defensiva se vieron en los de Rueda, cuando los peruanos lograron penetrar de la banda, hacia la mitad, quedaron en posición de 1 vs 1 con la defensa colombiana, ganándole la posición a los centrales, generando peligro para la ‘tricolor’.



El retroceso por parte de todo el sector defensivo de Colombia terminó siendo lento, factor que aprovechó sobre el final del primer tiempo Perú para adelantarse, en una transición defensa-ataque, tras un cobro de esquina, que Colombia no supo manejar.



Un equipo largo, dejando espacios por la banda, aprovechando que ninguno de los dos laterales se encontraba en su posición. Medina, como lateral derecho, llegó para cubrir la mitad que dejó Cuéllar, al intentar irse al ataque. Consecución de errores colectivos, en el caso de los centrales, no hubo la comunicación asertiva, teniendo en cuenta que Lapadula fue el hombre encargado de ser el distractor, para generar un boquete por la mitad, el cual fue aprovechado por Yotún.



En cuanto al ataque, los dos laterales se alternaban para subir al ataque, siendo Tesillo el más persistente, buscando combinarse con Luis Díaz para llegar hasta la línea final. En el segundo tiempo, ingresó Davinson Sánchez, en lugar de Yerry Mina. El rol de Stefan Medina varió para el segundo tiempo, siendo un jugador con mayor vocación a lo ofensivo, intentando asociarse con Cuadrado.



Cambio drástico para el segundo tiempo, desde lo colectivo en defensa. Un equipo compacto, evitando dar los espacios que se brindaron en la primera parte, siempre cerrándose para evitar los pases entre líneas. Actitud defensiva que continuó tras el tanto de Díaz, replegándose de a poco, apostándole a las transiciones rápidas, con jugadores como Chará y el del Porto.



Sin embargo, el final del partido quedaría marcado con el error en marca de la zona defensiva en los tiros de esquina, no solo de los centrales, sino de toda la marcación hombre a hombre realizada por Colombia, teniendo a Lapadula como verdugo de los colombianos, aumentando el suspenso hasta el final, que fue cortado por la figura en ataque de la ‘tricolor’, Luis Díaz.