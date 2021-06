Duván Zapata y el gol: ‘estoy tranquilo, en cualquier momento se da’

Duván Zapata ha cumplido una labor para el conjunto en la Copa América, pese a no marcar goles en la competición, el atacante es consciente de la labor que debe desempeñar, aparte de buscar los tantos “Atacamos todos, defendemos todos, pienso que el último partido contra Brasil fue necesario. Entre menos espacio tuvieran ellos, era mejor. Desafortunadamente el resultado no se nos dio, venimos haciendo un gran papel. Falta solo meter el gol, estoy tranquilo que en cualquier momento se da”.



Zapata destacó el nivel de las selecciones sudamericanas, teniendo en cuenta el grado de complejidad “Estar acá es un orgullo enorme, cada partido se aprende. Los duelos a nivel de selecciones son bastante complicados, fuertes. Hay que estar siempre listos, para cada partido. Además, para aportar el granito de arena”.



El atacante del Atalanta habló de lo ocurrido en la competición, desde lo individual y grupal “Hemos planteado bien los partidos, algunos aspectos se nos han complicado. Contra Brasil mejoramos, seguimos en crecimiento, de acuerdo a lo que el profe nos pide. Del primer juego de Eliminatorias a este punto, veo un grupo que ha crecido bastante, eso lo reflejaremos en el terreno de juego”.



Resaltó el cambio de mentalidad para los cuartos de final, buscando minimizar las equivocaciones “En cada partido se puede mejorar, desde los entrenamientos. Sabemos que en la instancia que entramos ahora debemos equivocarnos lo menos posible, el más mínimo error puede llevar a terminar la copa para nosotros”.



Aprovechó para hablar del posible reemplazo de Juan Cuadrado “No sé si el reemplazo de Cuadrado será Edwin, tenemos alternativas. Cardona es un gran jugador, nos puede dejar fácilmente de cara al arco contrario. NO solo de él, necesitaremos de las grandes capacidades de todos. Tenemos muy buenas alternativas, quien lo reemplazará le corresponde al cuerpo técnico. Él dará sus indicaciones de alguna manera desde afuera”.



Concluyó con el cambio posicional que ha tenido en el esquema de Rueda “Me he sentido bien, siempre he jugado en mi posición. Pero contra Perú estuve un poco más abierto, pero en el Atalanta también hago hecho. Me hace falta el gol, desde el primer juego en Eliminatorias lo he buscado, hay que estar tranquilos para que llegue”.