Sec. del Deporte de Cali habló de la cancelación de la Copa América

Luego de la negativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), de aplazar la Copa América para noviembre, atendiendo una solicitud del Gobierno Nacional, que tenía como argumento asegurar unas mejores condiciones para disputar el certamen con público en los estadios, el secretario del Deporte de Cali, Carlos Diago, destacó que aunque no era el momento para realizarla, la ciudad se sigue preparando para otros compromisos internacionales.



La capital del Valle del Cauca y el Estadio Pascual Guerrero era una de las subsedes, albergando a las selecciones de Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, un partido de la Selección Colombia y los cuartos de final.

Diago señaló que “acertado que el Gobierno Nacional pida la suspensión de la Copa América, ya que en estos momentos creo que no se puede realizar en ninguna ciudad de Colombia. Lastimosamente, la Conmebol no la aplaza, la va a desarrollar no se va a hacer en Colombia, o sea que nos privamos de un evento internacional muy importante, pero hoy son más importantes otros temas de orden nacional que se deben solucionar”.



Hay que recordar que desde el año pasado la Alcaldía de Cali realiza importantes obras en el escenario, que servirían para la Copa América, sin embargo, dada la coyuntura, quedarán para otros compromisos internacionales.



Entre las adecuaciones previas para el fútbol —incluida la Liga Nacional y la Copa Libertadores— se entregó el mantenimiento de la grama, la zona de camerinos local y visitante (ampliados a 23 lockers), la sala de prensa, la tribuna fija para 110 periodistas y cuatro cabinas de TV en el tercer piso de occidental, los bancos de local y visitante, limpieza de pista, lonas y enlucimiento de las áreas comunes.



“El Estadio Pascual Guerrero estos dos años ha tenido unas inversiones, la Alcaldía de Cali hizo la inversión con el mantenimiento, la pintura de la silletería, adecuación de una sala de prensa, camerinos, bancas de jugadores; este año la Gobernación del Valle, por medio de Indervalle, está haciendo el cambio a luces LED por $7.600 millones y el Ministerio del Deporte ha destinado en Cali $2.500 millones para cambiar el sistema eléctrico y conectividad, pero estas adecuaciones van a servir para otros eventos muy importantes, porque no era solo la Copa América, sino otros muy importantes como los I Juegos Panamericanos Junior del 25 de noviembre al 5 de diciembre y el Mundial de Atletismo Sub 20 2022, que es el evento que más países congrega. nos estamos preparando y con estas inversiones el escenario va a quedar al 100%”, expresó el secretario del Deporte.



También se refirió al Centro de Negocios que se construye en la tribuna oriental, el cual hace parte del clúster del Deporte y avanza en un 53 % de ejecución física: “Esto es una estrategia muy diferente a la Copa América, es un proyecto de Cali Ciudad Deportiva para reactivar la economía con 46 empresas que van a estar dentro de las oficinas polivalentes del Pascual Guerrero, generando empleo y reactivando las dinámicas sociales”.



Finalmente, el funcionario anunció que Cali espera en cualquier momento la designación para albergar otras competencias y le envió un mensaje a la Confederación Sudamericana de Fútbol: “Santiago de Cali está preparada en cuanto a infraestructura para tener certámenes importantes, esperemos que la Conmebol muy pronto pueda designar un evento para Colombia y sobre todo para nuestra ciudad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces