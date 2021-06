¡Argentina sufre baja en Copa! Cuestionan a Scaloni por convocatoria

Argentina tiene todo listo para su participación en al Copa América, la cual hará teniendo como base Buenos Aires 8Ezeiza) y viajando a Brasil solamente para disputar los partidos. El técnico Lionel Scaloni explicó que a´si se sienten más seguros y que confían en la burbuja sanitaria en la que está conviviendo hace varios días. Hasta ahí, todo normal.

El asunto cambió ahora que se anunció un cambio en la convocatoria: "la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó a la CONMEBOL la lesión de Lucas Alario, jugador incluido en la lista de 28 convocados para la CONMEBOL Copa América 2021 que había sido entregada el jueves 10 de junio", informó Conmebol.



El reemplazo lo conocían todos con antelación: "AFA solicitó la sustitución de dicho jugador y la inclusión en su lugar de Julián Álvarez, futbolista no incluido en primera instancia en la lista preliminar presentada el 1/6".





Sustitución en la lista de convocados de la Selección Argentina 🇦🇷 para la CONMEBOL @CopaAmerica 2021⚽️🏆



Sustitución en la lista de convocados de la Selección Argentina para la CONMEBOL Copa América 2021

Y ahí comienzan las dudas. Esta bien que el DT quisiera esperar hasta último momento a Alario y solo este viernes alertara sobre la imposibilidad de recuperarlo. El tema es el manejo que se le dio a su caso.



Según reportaron varios medio argentinos, el jugador del Bayer Leverkusen hizo un trabajo especial antes de que se reportaran sus demás compañeros pero no pudo recuperarse de una lesión en el tendón del muslo derecho. Llegaron las Eliminatorias y se entendió que no estaba y en ese momento fue liberado y hasta salió de la burbuja sanitaria para ir a Tostado, Santa Fe, su pueblo natal.



De repente, cuando salió la convocatoria de Argentina para la Copa América, apareció en la lista. Y corrió de regreso a Ezeiza. Pero seguía de baja por motivos médicos y, como no estaba en la burbuja, tenía que cumplir con el aislamiento, lo que lo dejaría disponible para ir a Brasil solo después de terminar la fase de grupos, debido a los estrictos protocolos.



¿Por qué esperó hasta ahora Scaloni para tomar esta decisión? ¿Para qué lo dejó salir de la burbuja si pensaba en utilizarlo en la Copa si estaba apto? ¿Qué hubiera pasado si insiste en esperarlo pero no lo tiene en primera fase y de repente Argentina no supera esa instancia? Los críticos del DT, que no son pocos, aprovechan esta nueva decisión para cuestionarlo.