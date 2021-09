Voz autorizada: Zé Roberto y el pasado de James en España y Alemania

La temporada 21/22 ya está en marcha y todo indica que James Rodríguez seguirá en Everton, a pesar de tener una buena oferta desde Turquía. Está claro que los tiempos de gloria en España, con el Real Madrid, y en Alemania, con el Bayern Múnich, ya son temas del pasado para el volante colombiano, quien deberá buscar un cupo en el once de Rafa Benítez para de esta manera alcanzar su mejor nivel en competencia y regresar a la Selección Colombia.

Para el exfutbolista brasileño Zé Roberto, con pasado en el Real Madrid y Bayern Múnich, James no pudo sostenerse en la élite de Europa por la falta de minutos y las constantes lesiones en sus anteriores equipos, pues la competencia de primer nivel que hay en el equipo merengue y en el cuadro bávaro, complicaron la situación del creativo cucuteño, quien terminó siendo uno más en el banquillo de suplentes. Aquí sus razones dadas al diario Marca.



Real Madrid



"Cuando James llegó al Real Madrid lo hizo en una temporada que tenía mucha concurrencia, James es un jugador muy talentoso pero en el Madrid no buscó la titularidad. Para mí sí fue muy importante en Madrid. Ayudó bastante cuando entró, pero cuando se juega en un club tan grande donde hay mucha competencia, es importante tener minutos en el campo de juego y él no los tuvo"



"Para ser titular en el Real Madrid o en otro equipo grande, hay que estar siempre bien físicamente y él se lesionó mucho. Yo vi a James jugar en el Real Madrid, pero no consiguió la continuidad en el club porque también tenía mucha competencia y no aprovechó sus buenos momentos", dijo.



Bayern Múnich



"El biotipo de James para jugar en Alemania dificultó un poco ya que él es un jugador muy técnico, que necesita mucho movimiento, tocar y el fútbol alemán exige mucho. Lo vi en el Bayern, lo vi con problemas en la posición y eso para los entrenadores es muy importante", finalizó.