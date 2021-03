Dávinson gana el pulso: 'no permito que mi confianza se venga abajo'

Dávinson Sánchez ha sido blanco de las más duras críticas: que no sabe a dónde debe ir, que parece un cono, que llega tarde siempre, que no se ajusta a lo que necesita Tottenham. ¡Qué no dijeron!

Pero una de sus fortalezas es mantener la cabeza en su lugar cuando las cosas van bien y cuando no y por eso ahora, que viene de cuajar una gran presentación contra Burnley (4-0).



"Obviamente, aquí en Tottenham siento que hay mucho que puedo mejorar. En primer lugar, no puedo permitir que mi confianza se venga abajo porque es una de las cosas más importantes para cualquier jugador en este juego. Cuando tienes la confianza para jugar, sientes que puedes hacer mucho más. Personalmente, he adquirido mucha experiencia y eso me ha dado la oportunidad de afrontar siempre cada nuevo reto con una mirada renovada", afirmó el jugador en el sitio oficial del su equipo.



"Creo que ahora estoy mucho más tranquilo, pero sigo aprendiendo como profesional y siempre estoy asumiendo cosas nuevas. Siempre puede analizar mi rendimiento para hacerlo mejor. Aún tengo 24 años y todavía me queda un largo camino por recorrer. Solo voy a intentar estar aquí y hacer todo lo que pueda por el equipo y estar disponible en cualquier momento que se me necesite", añadió.



Dávinson se ilusionó con recuperar la continuidad que tuvo en la administración de Pochettino: "Sé que es el entrenador el que decide sobre el equipo, solo tengo que hacer que ese sea un trabajo difícil para el entrenador al ofrecer mi mejor desempeño cuando tenga mi oportunidad en el campo. Definitivamente hay presión en la competencia por los lugares de salida, pero es una competencia sana porque todos son muy buenos. Simplemente disfruto los momentos en los que puedo estar en el campo con cualquiera de ellos. Si no lo estoy, estaré ahí apoyándolos porque como equipo queremos estar en ese mejor momento".



Tan buena ha sido su recuperación que el propio Mourinho decía, tras la última victoria: "Davinson hizo un muy buen partido, muy dominante, fresco, no jugó el último partido y estuvo muy bien".



No es fácil convencer al portugués de una nueva oportunidad pero, si sigue como va, Dávinson Sánchez lo logrará.