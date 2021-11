Ancelotti se sinceró con el Tino: James, Falcao y recuerdo de Nacional

Faustino Asprilla se puso el traje de entrevistador y tuvo una pequeña charla con Carlo Ancelotti. El ‘Tino’ aprovechó para sacarle información interesante respecto a los dos referentes del fútbol colombiano: Radamel Falcao García y James Rodríguez.



Así mismo, ‘Carletto’ sorprendió cuando Asprilla le preguntó por Atlético Nacional, equipo al que enfrentó con AC Milan en la Copa Intercontinental de 1989. El recuerdo sigue vivo en su memoria.

En medio del programa ‘ESPN F360’, la producción dio a conocer la entrevista que le hizo Faustino al entrenador del Real Madrid en la sede del equipo español. Fueron cinco preguntas concisas que dejaron mucho de qué hablar.



Como era de esperarse, el ídolo de la Selección Colombia empezó con el tema James y Falcao.



Respecto al cucuteño y su llegada al fútbol catarí, Ancelotti no quiso calificar su fichaje a la liga exótica como algo bueno o malo, se centró en que “para él lo importante es jugar, que se encuentre bien y pueda mostrar su calidad”.



En cuanto a Falcao, los elogios no se hicieron esperar: “Lo está haciendo muy bien aquí. Desde que llegó está marcando y jugando muy bien para el equipo. Parece un jugador con muy buena condición física y mental”.



Vale recordar que el ‘Tigre’ viene de marcarle al Barcelona y Real Madrid, pero un problema físico lo dejará fuera de las canchas por al menos cuatro semanas.



En cuanto a su trabajo en el Madrid, Ancelotti no puso a Benzema como firme candidato al Balón de Oro. Más bien optó por resaltar su grandioso nivel con el equipo merengue. En cuanto a la posibilidad de dejar el club e iniciar una nueva etapa como seleccionador nacional, expresó que por ahora no le interesa.



Para finalizar, el italiano recordó con agrado a Atlético Nacional en aquella sufrida Intercontinental: “Tengo un recuerdo muy vivo. Un equipo muy difícil, un gran entrenador como Maturana. Fue un partido muy complicado que ganamos al último minuto del tiempo suplementario”.



En esas, el ‘Tino’ aprovechó para tomar del pelo al estratega y le aseguró que el resultado hubiese sido diferente con él en cancha. “¿Sabe por qué ganó? Porque no jugué yo, ese fue mi mejor año. se salvaron”, dijo el nacido en Tuluá.