Steven Alzate interesa en España e Italia ¿Saldrá de Inglaterra?

Steven Alzate despierta interés en varios clubes del fútbol europeo. El jugador colombo británico regresó al Brighton esta temporada, luego de finalizar su cesión con el Standard Liege, donde recuperó no solo minutos, sino confianza y regularidad.

El deseo del futbolista es poder jugar, para regresar al radar de la Selección Colombia. Con el cuadro belga disputó un total de 27 partidos, en los que fue inicialista en 26 oportunidades, siendo apenas sustituido en ocho ocasiones.



Esa regularidad espera traducirla en continuidad en la Premier League. Sin embargo, apenas estuvo en la banca en el inicio de la liga en Inglaterra. Al futbolista no le hace falta mercado, pues empiezan a llegar las ofertas del exterior.



De acuerdo a información del diario The Thelegraph, hay dos clubes de España e Italia que se interesarían en su contratación “Sevilla y Fiorentina están en la carrera por fichar al mediocampista del Brighton Steven Alzate en ocho millones de euros antes del día final de transferencias”.



Además, agregaron “Ambos clubes están en consultas sobre el internacional colombiano de 24 años. Después de que surgiera que sus chances en el Amex stadium serían limitadas esta temporada bajo las ordenes de Roberto De Zerbi”.



Complementaron con que el colombiano tendría una dura competencia con Mahmoud Dahoud y James Milner, jugadores que llegaron para el desarrollo de esta temporada y que Alzate no fue incluido en la lista para el duelo contra Wolves.