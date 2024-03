Colombiano se medirá con Messi en cuartos de Concacaf champions

Pese a que este viernes el mundo fútbol estuvo atento al sorteo de las competiciones UEFA, durante las últimas horas también se definieron las llaves de la Concacaf Champions League donde continúa vivo el Inter Miami de Lionel Messi.



El cuadro del argentino, Luis Suárez y compañía viene de eliminar a Nashville en octavos de final donde terminaron ganando el global por 5 a 3 gracias al gran triunfo en la vuelta por 3-1 donde Messi anotó uno de los goles.



Pues bien, superada la ronda de 16, Inter Miami conoció a su rival en cuartos de final y se trata del Monterrey, club que superó en octavos al Cincinatti FC de la MLS.

En el club regiomontano está el colombiano Stefan Medina, jugador que ya sabe lo que es jugar contra Lionel Messi sobre todo en Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América 2019.



Vale señalar que el duelo de ida de cuartos de final se disputará el próximo 3 de abril en el DRV PNK Stadium mientras que la vuelta será en el estadio BBVA una semana después.



Así se jugarán los cuartos de final de la Concacaf Champions



Inter Miami vs. Monterrey

Columbus Crew vs. Tigres UANL

New England Revolution vs. Club América

Herediano vs. Pachuca