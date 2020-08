'Si no fuera colombiano Madrid, Barcelona o United lucharían por él'

Se habla y mucho de los equipos que quisieran a Alfredo Morelos para la próxima temporada. Dicen que esta listo el Lille en Francia, pero que Bologna y Sassuolo lo buscan en Italia, que West Bromwich Albion y Brighton son sus pretendientes en Inglaterra, que Sevilla aguarda en España a una oportunidad con él. ¿Y por qué sigue en Escocia? Porque es colombiano.

Esa es la sorprendente revelación que ha hecho su compatriota Víctor Hugo Montaño, otro atacante, hoy en retiro, quien supo mantenerse en Europa por varios años, aunque en equipos que no son protagonistas en las grandes ligas.



"Respeto mucho lo que Alfredo Morelos ha hecho en Rangers. Pero si eso hubiera sido hecho por un argentino o un brasileño, entonces equipos como el Real Madrid, Barcelona o Manchester United estarían luchando por él", dijo, en declaraciones citadas por el diario The Sun.



Montaño jugó ​más de 300 partidos entre Montpellier y Rennes y es ciudadano francés, lo que le da respaldo a su opinión sobre la Liga 1: "Sin ser irrespetuoso con Lille, que es un buen equipo que se beneficiará de su carrera, como colombiano siempre tendrá que tomar el doble de tiempo y trabajar el doble para llegar a los clubes de élite".



Para Montaño, no se entiende como de la Premier o La Liga no vienen por el 'Búfalo: "Alfredo es un jugador que te garantizará 20 goles por temporada. ¿Qué equipo no querría eso?".



Y es que Morelos estaría desesperado por salir de Rangers, donde siente que ya tiene un ciclo cumplido, y según la prensa británica ejerce mucha presión para que se acepte una oferta del Lille que rondaría los 20 millones de euros.



Sin embargo, su entrenador, Steven Gerrard, no ha sido informado de propuestas formales y, a pesar de su indomable carácter, dice contar con él: "Alfredo sigue siendo un jugador de los Rangers, está con nosotros aquí y está enfocado en el juego. Continuará siendo un jugador de los Rangers hasta que las cosas cambien. Y la única forma en que las cosas cambiarán es si se cumple una oferta con la que el consejo y yo estamos contentos. Por el momento, eso no ha sucedido... Seguimos siendo profesionales y seguimos tratando de obtener resultados positivos para este club".