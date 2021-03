Córdoba pide pista: 'es un sueño y un privilegio estar en Selección'

Jhon Córdoba hace chistes en alemán, no pierde el acento de Itsmina (Chocó) y ocasionalmente se le escapa un 'venga', cortesía de su pareja española y su vida en ese país. Es un jugador con perfil internacional en cada gesto y es, en consecuencia, una carta fuerte para la Selección Colombia, que tendrá el reto de levantar en Eliminatorias, cuando sea que se jueguen, y hacerse fuerte en la Copa América 2021, de la que será sede.

Córdoba ya estuvo en la administración de Carlos Queiroz en una convocatoria y eso significa que, antes y ahora, está en el radar. Aunque una lesión lo marginó casi un mes y no la pasa bien con el Hertha en la Bundesliga, su experiencia en una de las mejores cinco ligas del mundo tiene que contar a la hora de las convocatorias. Él lo sabe, lo asume y, más que nada, lo anhela.



¿​Reinaldo Rueda lo ha contactado?



Todavía no, estuve lesionado hasta hace un mes, pudo se un motivo para no estar en contacto pero sí han estado pendientes de mi recuperación. Ahora estoy al cien por cien, espero primero aportar a mi equipo para salir de la situación en que estamos. La Selección es una motivación para trabajar y esperar la oportunidad llegue. Es un gran entrenador, un hombre que ha aportado mucho al fútbol colombiano, esperamos que traiga su conocimiento y pueda aportarlo a la Selección.



Listo para jugar la Copa América



​Siempre es un sueño y un privilegio estar en Selección, todo jugador apunta a hacerlo bien en su equipo para llegar a la Selección. Las lesiones me han atrasado un poco pero cuando he vuelto lo he hecho bien y he demostrado que puedo aportar mucho.



La competencia en Selección



Es buena, cada uno sabe sus condiciones yo por algo he durado tanto en Europa, no es fácil pero me he sostenido, cada compañero se ha ganado lo suyo a pulso y por eso el que vaya lo tiene merecido.



¿Copa América en una sola sede o de viaje por el país?



En esos temas de organización no tengo mucho que tocar, los organizadores sabrán lo que deben hacer, nosotros como jugadores nos acomodamos a lo que nos pongan, lo que nos interesa es jugar, hacer lo mejor posible y eso haremos.



La posibilidad de un microciclo en Europa



Ellos tendrán sus planes muy bien pensados, no lo sé, pero respeto la decisión que tomen. No sé si es bueno o malo pero yo con las ganas que tengo de estar en la Selección estoy dispuesto a cualquier decisión.



Lo que le puede aportar a Colombia



Aprendí a jugar bien de espaldas, es mi fuerte; bajar el balón y poner a jugar al equipo y llego con mucha fuerza a rematar de frente al arco.



La condición de local en Copa América



Ahorita nosotros los colombianos hemos visto que podemos competirle a cualquier equipo de tú a tú, tenemos mucha calidad de jugadores dentro y fuera del país, eso nos da la fuerza para ganarle a cualquier rival.



Su experiencia en Selección y la admiración por Falcao



Destaco el ambiente y la armonía que hay adentro, me sorprendió para bien. Todos los que llegan sienten que todo el mundo te trata bien, es un grupo unido, desde que me monté al avión hasta que volví me sentí como en casa. Todos los que llegan son los mejores, uno de cada jugador aprende, unidos somos mejores. Falcao es un goleador nato, huele el gol, sabe dónde estar, tiene los movimientos marcados y uno como delantero debe fijarse en jugadores así, se aprende mucho. A Queiroz le agradezco el llamado y le deseo lo mejor.



Cómo levantar el ánimo en Colombia



Ahorita el cuerpo técnico va a venir muy bien, todos están mentalizados que auí lo que sirve es ganar, estamos rodeados de ganadores y por están donde están y eso se va a ver reflejado. Ahorita no podemos jugar pero hay que tomar el lado bueno, que permite seguir trabajando y mejorar.



¿Cómo levantarse de los últimos golpes?



No quiero hablar de presión, he tenido unas lesiones que gracias a Dios no me sacaron mucho tiempo de las canchas, más larga a principios de temporada. lo que me sostiene acá es la fuerza mental que tengo, eso es muy importante; luego mi familia, que es pilar fundamental y que nunca me doy por vencido, trabajo cada día para mejorar.





La actualidad en Alemania





Hertha, comprometido en el descenso



Solo nos sirve ganar, estamos trabajando por los tres puntos en nuestro estadio, esperamos que la motivación con la que trabajamos nos sirva para conseguirlo. Solo nos sirve sumar y ojalá de a tres, tenemos calidad y esperamos sacar esto adelante



Las lesiones



Esta vez no fue una para tan larga, antes fue un tema del tobillo, esta vez fue un tema de aductor, estuvo tres o cuatro semanas pardo, estoy bien, la cabeza está bien y estoy pensando en aportar todo para ayudar a mi equipo.

Los colombianos en Alemania



​Una de las personas que me motivó a venir fue Adrián (Ramos), me explicó cómo era todo en Hertha, un club grande acá a pesar de la situación actual. El primer año compartí camerino con Elkin Soto y me aportó muchas cosas. No sé por que no vienen más colombianos, yo aprovecho la oportunidad, es mi séptima temporada y estoy muy contento de haber venido.



Jugando con los mejores 9 del mundo



Uno se fija más en Lewandowski, ha marcado una historia en Alemania, es referente de todos acá. Haaland en poco tiempo demostró las condiciones para marcar muchos goles. Ambos son muy buenos.



Su posición ideal



He jugado como referente de área y con dos delanteros y en las dos posiciones me he sentido bien.



La cultura, el clima y las condiciones en Alemania



Me he adaptado bien, me entiendo con mis compañeros, en mi primer año en Mainz teníamos 7 u 8 que hablábamos español en el camerino así que me adapté rápido y aquí estoy, no he tenido problemas. El idioma es difícil, respeto al que diga que no, pero después de tantos años no tengo problema.