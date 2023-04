Villa titular ante Pereira: en Argentina estallan con decisión de Boca

El hecho que pasara sus últimas horas en un juzgado afrontando un juicio, que no se entrenara por resolver su lío judicial y que tampoco se concentrara con el equipo, no fue para nada un impedimento para que el colombiano Sebastián Villa entrara en los planes de Jorge Almirón en el duelo de este martes por Copa Libertadores.



Boca Juniors jugará a partir de las 7:00 pm (hora colombiana) en La Bombonera por la segunda fecha de la Copa ante Deportivo Pereira. Aunque el nombre de Sebastián Villa aparecía en la lista de convocados, se dudó que incluso jugara a raíz de su situación en los últimos días. Tenía su cabeza en otro lado: el juzgado.



Lo cierto es que Villa sí jugará y lo hará como titular. La noticia no cayó muy bien en la prensa argentina que cuestionó no solo al técnico sino a la institución por "premiarlo" en medio del escándalo judicial que afronta, luego de haber sido denunciado por violencia de género en ese país.



Boca Juniors confía en el talento de Sebastián y al no tener ningún impedimento, más allá de lo moral, para poder utilizarlo, decidió alinearlo en La Bombonera. El diario Olé fue el primero en cuestionar la decisión del xeneize en el caso Villa.



"¡SEBASTIÁN VILLA TITULAR DESPUÉS DE DOS DÍAS EN EL JUZGADO! Ayer no se entrenó y estuvo 9 horas y media en el banquillo, en pleno juicio por violencia de género. No concentró anoche y este martes volvió a ir al Juzgado, donde estuvo nuevamente varias horas", trinó Olé.



Y agregó que "Con la ropa del club en el auto, a la tarde fue a la concentración de Boca. Habló con Almirón. Y es titular vs. Pereira". Los comentarios en la publicación no tardaron y muchos tuiteros calificaron como una "verguenza" la situación.