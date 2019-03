River Plate no duda: 'No es momento de buscarle reemplazo a Quintero'

River Plate ha tomado con tranquilidad la grave lesión que sufrió Juan Fernando Quintero.

El manager Enzo Francescoli explicó que, si bien pensó en buscar una alternativa, la idea no prosperó: ""Lo pensé... Pero no es fácil encontrar reemplazante en ciertos puestos... Hay puestos en la cancha que con el andar de un torneo es más simple reemplazar, pero por otro lado hay puestos que necesitan otro tiempo de adaptación... No es un buen momento para salir a buscar un reemplazante", reconoció.



La ausencia se prolongará por al menos seis meses, a partir de la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que se practicará este jueves y es posible que haya cambios, según el manager en declaraciones a ESPN.



"Veremos para junio qué piensa Marcelo (Gallardo) y si se puede hacer algo, por sus características no es fácil de reemplazar", dijo Francescoli.



Los elogios no se hicieron esperar: "Para nosotros Quintero ha sido muy determinante desde que se puso bien y entró en el ritmo del equipo. Creo que está entre los tres mejores jugadores del torneo", aseguró en charla con ESPN.