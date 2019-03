La preocupante enfermería de River Plate: 16 lesiones en solo 2 meses 

Las cosas en River Plate no van del todo bien, pues hasta el momento están en zona de repechaje para la Copa Libertadores del otro año y ya no pueden acceder a un cupo directo por Liga, pues Boca Juniors se quedó con ese cupo. Además de esto, en los últimos dos meses las lesiones empezaron a preocupar, pues ya son 16 en solo 2 meses.

'Olé' hizo el conteo, paso por paso, de los futbolistas que han tenido problemas físicos en el conjunto que dirige Marcelo Gallardo y que viene de ser campeón de la Libertadores contra Boca Juniors.



Juan Fernando Quintero fue el último en esta preocupante lista, con una dolorosa lesión. El futbolista, contra Independiente, tuvo rotura de ligamentos y estará por fuera, al menos, 7 meses de las canchas.



Las 16 lesiones en 2 meses empezaron desde el 13 de enero...

Así fueron las 16 lesiones

1. Ignacio Scocco, tuvo un desgarro en pretemporada, el 13 de enero. Estuvo afuera por un mes.



2. Lucas Martínez Quarta padeció una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho y estuvo por fuera tres semanas.



3. Juan Fernando Quintero tuvo una tendinitis en el isquiotibial izquierdo a final de enero que le impidió estar disponible contra Godoy Cruz.



4. Enzo Pérez tuvo una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y lo dejó afuera del partido con Vélez el 3 de febrero.



5. Gonzalo Montiel tuvo un esguince en el tobillo derecho, que no le sobrepasó de una semana.



6. Enzo Pérez sufrió una distensión muscular grado 1 en el recto interno de la pierna izquierda que lo dejó al fuera de los partidos con Rosario Central, Banfield y San Martín de Tucumán.



7. Gonzalo Montiel, el 17 de febrero, tuvo un esguince en la rodilla derecha, lo que le impidió estar contra San Martín Tucumán y Newell's.



8. Exequiel Palacios sufrió fractura de peroné derecho frente a Racing, el 10 de febrero. Desde entonces, ya se perdió ocho partidos.



9. Kevin Sibille, el joven central y suplente, padeció una distensión en el recto anterior izquierdo en el equipo de la reserva.



10. Milton Casco se fracturó la clavícula derechael 24 de febrero. Desde ese día ya pasaron cinco partidos.



11. Ignacio Fernández tuvo una dolencia muscular en el isquiotibial izquierdo. Se perdió el partido con Newell's.



12. Robert Rojas tuvo un leve esguince en el tobillo derecho. Se entrenó diferenciado, pero llegó al partido con Newell's.



13. Ignacio Scocco tuvo una entesitis en el aductor derecho en un entrenamiento. Solo le tomó cinco días.



14. Robert Rojas tuvo un esguince en el tobillo izquierdo. Desde ese día no volvió a jugar (cuatro partidos), aunque estuvo en el banco de suplentes con Alianza Lima y Palestino en Copa Libertadores.



15. Enzo Pérez no estuvo a disposición contra Independiente por una sobrecarga muscular en el recto anterior de la pierna izquierda.



16. Finalmente, Juan Fernando Quintero. Lesión de rotura de ligamentos y estaría al menos 6 o 7 meses sin jugar.