Sebastián Villa le pidió más respeto a sus compañeros en Boca Juniors

Los jugadores y dirigentes de Boca Juniors, luego de empatar con Wilstermann en Bolivia, tuvieron una fuerte charla en la que 'sacaron todo' para volver del mal momento. Carlos Tévez contó que en esa reunión, todos expresaron lo que no les gustaba y lo que callaron, sin dejar nada por aclarar. Sebastián Villa no fue la excepción.



El colombiano a inicio de año no tenía tan claro su panorama, pues Gustavo Alfaro, quien llegó de DT, mencionó que él no encajaba en su estilo de juego, por lo que se pensó que Villa no iba a hacer parte del equipo titular, pero que finalmente respondió y le cambió la idea al entrenador.



En la reunión que tuvo el equipo luego de empatar en Bolivia por Copa Libertadores, Ramón 'Wanchope' Ábila contó que Villa hizo un pedido particular a sus compañeros.



"En la reunión que tuvimos, dimos la posibilidad de que cada uno exprese las cosas que no lo hacen sentir cómodo. Él dijo: 'Quiero me hablen mejor'. Quería que le tengamos más paciencia, había que asimilarlo", contó el delantero en 'Olé'.



También, lo comparó con otro jugador del club, Cristian Pavón. Tal vez es la forma de ser de los argentinos y que están acostumbrados a tratarse de esa manera, pero Villa pidió más respeto. "A Cristian (Pavón) lo putean y no le pasa nada. A él hay que hablarle de otra manera", finalizó.