No tan rápido: la decisión de Klopp con Díaz en regreso a competencia

Ha sido mucho tiempo. No pasan seis meses fuera de las canchas en vano para un futbolista profesional, ni tratándose de un crack de la talla de Luis Díaz.

Y lo tiene muy claro el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, quien el fin de semana pasaba de celebrar el regreso del colombiana a su convocatoria, a bajarle un cambio a la innegable expectativa que genera, en un momento en el que se pueden permitir muy pocos errores pensando en la salvación de la temporada.



"Está absolutamente bien, no perdió sus habilidades, eso es bueno, pero como dije, tenemos que ver cómo, paso a paso, podemos traerlo de vuelta al equipo", decía el alemán en la previa del duelo de este lunes, contra Leeds, en condición de visitante (2:00 p.m. hora colombiana).



El jefe habló de la situación del español Thiago, quien también viene regresando de un problema físico, y lo comparó con el colombiano, sugiriendo que es muy probable que no esté desde el pitazo.



"Es una situación diferente (a la de Díaz), obviamente. Thiago es un candidato para ser titular y si alineamos a Luis de entrada, probablemente la gente me dirá, '30 minutos' y cosas así, y luego no lo podemos poner de inicialista porque tendríamos que hacer el primer cambio un poco antes", dijo el DT.



En resumen, no corrieron riesgos antes, no iban a correrlos ahora. Saber que está sano es tan bueno, seis meses después de su último partido, que lo prudente es respetar las decisiones de quienes lo siguen día a día.