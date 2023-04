¿Are you ready? Klopp confirma mejoría de Luis Díaz hasta en inglés

Luis Díaz está listo. Is ready, como dice ahora, en un inglés más fluido, según confirmó el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp.

"Sí, Luis Díaz está 100 por ciento listo para entrenar, así que eso es todo ahora. Ahora está completamente normal en los entrenamientos y ahora tenemos que reintegrarlo. Estará en la plantilla, si no pasa nada Luis estará en la plantilla y de ahí vamos. Eso es todo. Es como tener un nuevo fichaje. Luis se desarrolló tremendamente”, confirmó el DT durante su intervención.



¿Será titular? No se sabe, pero es poco probable un riesgo tan alto. Lo clave en Liverpool, donde hizo carrera su permanente sonrisa, es que está sano.



“En ese momento, su inglés está mejorando, por lo que está realmente asentado. Estuvo aquí todos los días, como siempre con los jugadores lesionados y especialmente con los que son a largo plazo, están incluso más en el campo de entrenamiento que todos los demás, así que todos los días, junto con terapeutas, trabajó. Realmente maduró de nuevo, está mucho más cómodo, eso es realmente bueno y también lo ayudará. Por lo tanto, estamos muy felices de tenerlo de vuelta” añadió el DT.



Díaz se lesionó a comienzos de octubre contra Arsenal, tuvo un manejo inicial que no fue efectivo pues recayó en Dubai, en diciembre pasado, y finalmente fue operado. Se perdió 32 partidos y con todo y eso suma 4 goles y 3 asistencias en 12 salidas. Es, sin duda alguna, una pieza clave que hizo demasiada falta.



“Es como un soplo de aire fresco cada día que está entrenando. Le encanta estar ahí afuera, dije al principio cuando vino que no puede entrenar sin una sonrisa en su rostro y eso es algo realmente especial y así es exactamente como actúa ahora. Pero estuvo mucho tiempo fuera, no era su temporada hasta ahora. Está absolutamente bien, no perdió sus habilidades, eso es bueno, pero como dije, tenemos que ver cómo, paso a paso, podemos traerlo de vuelta al equipo”, concluyó.



El día señalado sería el próximo lunes contra Leeds, de Luis Sinisterra, otro que viene de regreso por problemas físicos. Ahora sí, que sonría la suerte.