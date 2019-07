Loaiza se quedaría en Argentina y compartiría club con otro exNacional

Talleres busca refuerzos para su plantel y en las últimas horas se habría sumado un nuevo nombre a la lista de posibles llegadas: se trata de Raúl Loaiza, futbolista colombiano, quien estaba cerca de regresar a Atlético Nacional, dueño de sus derechos deportivos, y no se ha presentado a los últimos entrenamientos de San Lorenzo, por lo que su situación está en vilo.



El volante colombiano no será tenido en cuenta por Juan Antonio Pizzi, nuevo director técnico del equipo de boedo, por lo que la opción del ciclón era no hacer uso de la opción de compra que tenía sobre el futbolista, sin embargo, en las últimas horas y conscientes de la situación de Juan Ramírez, jugador de Talleres de Córdoba y quien sí interesa a Pizzi, Loaiza se convertiría en ficha de cambio por su colega.



Sin embargo, la situación no resulta sencilla, pues como lo habíamos anunciado hace algunos días en FUTBOLRED, San Lorenzo es un equipo con problemas económicos y el grupo inversor de Talleres lo sabe bien, pues desde Boedo tienen una deuda con ellos, por lo que la exigencia económica, además del pase de Loaiza es la de depositar todo el dinero en un solo contado, para luego iniciar las negociaciones, algo que el equipo de Marcelo Tinelli no estaría en capacidad de hacer.



Y aunque desde la presidencia de Talleres, donde juega el colombiano Dayro Moreno, saben que la situación de su futbolista, Juan Ramírez, tiene que definirse pronto, pues el jugador no quiere quedarse en la institución, lo cierto es que el temor a que San Lorenzo no pague es grande, por lo que esperan más ofertas por Ramírez, más allá de que la idea de que Loaiza llegue les parece interesante, teniendo en cuenta que Alexander Medina, técnico del club cordobés ha pedido refuerzos para el medio de la cancha.