Falcao y Jackson, huella colchonera: distinción difícil de superar

Aunque no coincidieron en el Atlético de Madrid, Radamel Falcao García y Jackson Martínez tuvieron buenas presencias en el cuadro colchonero. Falcao brilló, mientras que la estancia de Jackson en España fue más corta con poco gol, y con una lesión dura que lo sacó de las canchas por un largo tramo del torneo. Así las cosas, el recuerdo por el chocoano sin duda alguna no es igual que el del samario.

Radamel Falcao García llegó al Atlético de Madrid en el 2011 procedente del FC Porto. La explosión y adaptación del ‘Tigre’ fue fundamental que poco a poco se acopló al onceno colchonero y con su humildad que lo caracteriza se empezó a ganar a todos los espectadores de un Vicente Calderón en aquella época y de toda una ciudad y un país, pues a su regreso a la capital ibérica para jugar con Rayo Vallecano años más tarde, el recibimiento fue excepcional.

Llegó en un momento en el que había obtenido de todo con el FC Porto. Firmó el 18 de agosto de 2011 con el Atlético de Madrid y previamente, consiguió dos Copas de Portugal, dos Supercopas, dos títulos ligueros y la Europa League con un gol suyo en la final ante el Braga con el club luso.

Cuando se vinculó al Atlético de Madrid, llegó con una mochila pesada y llena de títulos con los dragones. Se esperaba mucho de él con los españoles y no desilusionó, pues en dos años, fue ídolo, anotó 70 goles y dio nueve asistencias en 91 partidos. Como si fuera poco, obtuvo la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa de Europa. Dejó huella con un sinfín de distinciones en el rentado español.

Sin embargo, y aunque Radamel Falcao García no compartió equipo con Jackson Martínez, se mantienen en los libros de la historia del club con una estadística de los jugadores más caros en la historia del Atlético de Madrid. Por el samario, los colchoneros pagaron 40 millones de euros, mientras que por el chocoano fue un valor de 35 millones.

El camino de Jackson Martínez fue distinto. Pese a que también llegó procedente del FC Porto al Atlético de Madrid, su estancia en la capital española fue gris. Arribó en 2015. Así como Falcao García, tenía una mochila grande con títulos locales como dos Supercopas de Portugal y un trofeo liguero. No solo consiguió títulos, sino que disputó 143 encuentros, y anotó 92 tantos.

No obstante, cuando llegó con buenos números al club colchonero en 2015, no pesó su pasado en el FC Porto. Jackson Martínez anotó tres goles en 22 partidos. Sufrió una lesión en el tobillo que le quitó protagonismo en la temporada. De igual manera, eso no fue impedimento para meterse a los libros de historia con los 35 millones que pagaron por él. Seguramente dirán que no valió la pena pagar ese valor por Jackson que no dio la talla.

Ambos jugadores se encuentran en el Top 10 de futbolistas más caros en la historia del Atlético de Madrid según BeSoccer. Radamel Falcao García es quinto en esa estadística por sus 40 millones de euros que pagaron al FC Porto, mientras que Jackson Martínez se sostiene en la novena casilla con los 35 millones también del club portugués, compartiendo con Rodrigo De Paul y Álvaro Morata.

Así las cosas, estos son los más caros de acuerdo con BeSoccer:

1. Joao Félix: 127,2 millones de euros

2. Thomas Lemar: 72 millones de euros

3. Diego Costa: 60 millones de euros

4. Antoine Griezmann: 54 millones de euros

5. Falcao García: 40 millones de euros

6. Vitolo: 36 millones de euros

7. Rodrigo De Paul: 35 millones de euros

8. Álvaro Morata: 35 millones de euros

9. Jackson Martínez: 35 millones de euros

10. Kevin Gameiro: 32 millones de euros