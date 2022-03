Difíciles llaves para los colombianos: agenda de la semana

Semana clave para los jugadores colombianos en el exterior. Varios se juegan esa chance de estar en la convocatoria final de Reinaldo Rueda, pues la doble fecha de Eliminatorias está por llegar, con el toque especial que Colombia se la juega toda, con miras de aspirar aun a Catar 2022.



Esta es la agenda de los colombianos en el exterior, además, de los partidos más relevantes y llamativos de la semana en el mundo fútbol.



Lunes 14 de marzo

Argentina



Atlético Tucumán vs Racing 5:15 p.m. hora colombiana

Edwin Cardona



Martes 15 de marzo

Champions League



Ajax vs Benfica 3:00 p.m. hora colombiana



Manchester United vs Atlético de Madrid 3:00 p.m. hora colombiana



Miércoles 16 de marzo

Copa Libertadores



Olimpia vs Fluminense 7:30 p.m. hora colombiana

Sergio Otalvaro, Jhon Arias



Copa Sudamericana



América vs Medellín 7:30 p.m. hora colombiana



Inglaterra



Brighton vs Tottenham 2:30 p.m. hora colombiana

Steven Alzate, Dávinson Sánchez



Arsenal vs Liverpool 3:15 p.m. hora colombiana

Luis Díaz



Champions League



Juventus vs Villarreal 3:00 p.m. hora colombiana

Juan Guillermo Cuadrado



Lille vs Chelsea 3:00 p.m. hora colombiana



Argentina



Talleres vs Atlético Guemes

Diego Valoyes, Emerson Batalla, Rafael Pérez



Sudamericano Sub 17



Chile vs Colombia 2:00 p.m. hora colombiana



Jueves 17 de marzo

Copa Sudamericana



Junior vs Equidad 7:30 p.m. hora colombiana



Uefa Europa Conference League



Feyenoord vs Partizan

Luis Sinisterra



Europa League



Bayer Leverkusen vs Atalanta 12:45 p.m. hora colombiana

Luis Fernando Muriel, Duván Zapata (lesionado)



Estrella Roja vs Rangers 12:45 p.m. hora colombiana

Alfredo Morelos



Eintracht Frankfurt vs Real Betis 3:00 p.m. hora colombiana

Rafael Santos Borré



Lyon vs Porto 3:00 p.m. hora colombiana

Matheus Uribe