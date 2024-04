Yerry Mina, pretendido en Brasil, atado a Italia: ¿dónde acabará?

Yerry Mina está en medio de una situación curiosa: entiende que necesita competir al más alto nivel si quiere seguir en el radar de la Selección Colombia, por eso salió de Fiorentina, pero ahora que se abren opciones parece atrapado.

El colombiano ha sido presa constante de lesiones, lo que produjo su salida del Everton y la Premier League y lo puso en el Calcio, en Fiorentina, donde esperaba volver a lucir. Sin embargo las lesiones volvieron a complicarlo y él, consciente que no sería titular nuevamente tras su recuperación, presionó hasta recalar en Cagliari, un equipo menor pero con la necesidad de un zaguero experimentado.



De hecho, ya lleva 8 partidos en el equipo que orienta Claudio Ranieri y, salvo un par de problemas físicos menores, ha ido ganando continuidad. La pregunta es si es el destino ideal, si el riesgo de descenso se concretará y si no es mejor ir buscando opciones por las dudas.



El contrato vence en junio de 2024, lo que significa que podría buscar otros destinos. Y de hecho su nombre ha sido relacionado con os clubes de Brasil, el país donde ha expresado lo mejor de su fútbol y de donde salió, tras brillar en Palmeiras, con destino a Europa, al FC Barcelona nada menos.



Los rumores lo relacionaron con Internacional de Brasil y ahora estaría interesado Gremio. Sin embargo, Europa seguiría siendo su primera opción si se cumplen dos condiciones: la regularidad que ya se ha cumplido y la permanencia en primera división, lo cual aún está por concretarse.



Claramente todo está en sus manos y en la fortuna de no padecer nuevas rachas de lesiones. Mientras esté sano es una carta de Lorenzo para la Copa América 2024.