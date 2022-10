Óscar Estupiñán pudo ser dirigido por un viejo conocido: ¿Qué pasó?

Hull City cortó una racha negativa de derrotas. Cinco en línea para ser exactos, y en una de ellas, contra el Swansea, acabó con la ilusión de Shota Arveladze, quien se había animado con el plantel que tenía, y con un Óscar Estupiñán que estaba dulce con los goles. Siete había marcado con el georgiano en el banquillo.

Sin embargo, y afortunadamente para Óscar Estupiñán, el regreso tras la fecha FIFA dejó buenos resultados en la Championship. Bajo las órdenes de un nuevo director técnico como Andy Dawson, el caleño volvió a la competencia aportando en la victoria del Hull City ante el Wigan en lo que fue una victoria esencial para salir de puestos de descenso, pues los tigres ingleses eran últimos del rentado nacional.



Óscar Estupiñán estaba más que ansioso, pues lo de Andy Dawson es simplemente un interinato mientras buscan a un técnico en posesión. Los directivos del Hull City mantuvieron conversaciones con un viejo conocido de Estupiñán como lo es Pedro Martins quien lo dirigió en el Vitória de Guimaraes.



No obstante, en esa búsqueda por encontrar al estratega idóneo del que se barajaba al portugués, el presidente del Hull City mantuvo por medio de un comunicado que no hubo acuerdo con Pedro Martins, por lo cual, Andy Dawson seguirá en el banquillo del club inglés.



El comunicado expedido por Acun Ilicali menciona, “después de extensas conversaciones con Pedro Martins, no hemos podido llegar a una posición de mutuo acuerdo, por lo que hemos tomado la decisión de cancelar las negociaciones. Pedro es un gran entrenador, pero no sentimos que pudiéramos cumplir con sus demandas, por lo que agradecemos su interés en Hull City y le deseamos todo lo mejor para su futuro”.



En dicha información, también puso la confianza en Andy Dawson en el banquillo, “nuestro equipo está en manos muy capaces con la leyenda del club Andy Dawson y estamos más que contentos con el trabajo que él y su equipo han realizado en la última semana. Andy permanecerá al frente del primer equipo hasta nuevo aviso”. Sin embargo, no descartan ir buscando al idóneo, pues lo de Dawson es un interinato.