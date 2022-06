David Ospina todavía no arregla contrato: Napoli ya tiene sus cartas

Los días en el Napoli se viven con mucha incertidumbre, Luciano Spalleti quiere contar con David Ospina la próxima temporada y el club napolitano está haciendo todos los esfuerzos posibles para que el antioqueño extienda su contrato que está ad-portas de vencer.

Su futuro está muy conectado con España, pues desde LaLiga, dos clubes se han interesado por David Ospina. Una, que parece lejana como el Real Madrid, en donde él sabe que llegaría a pelearle el puesto a Thibaut Courtois, el héroe de la decimocuarta Champions, o a un Villarreal en el cual volvería a ser dirigido por Unai Emery, y tendría más posibilidades de atajar regularmente. Sergio Asenjo no continuará y Gerónimo Rulli sería su competencia, pero los errores del argentino podrían darle la titularidad al antioqueño.

La última oferta que preparó el Nápoles para renovarle el contrato no ha sido respondida por ahora, y los medios italianos no descansan de tirar rumores sobre el futuro del colombiano. Las buenas actuaciones de David Ospina han relegado a Alex Meret, y el club busca arqueros por si David no continúa.

De acuerdo con la Gazzetta dello Sport, ‘la idea es ir a una escuela italiana para el número uno, quizás confiable y talentoso: uno, por así decirlo, como Gollini o Vicario. Gollini acaba de regresar de una temporada cedido en el Tottenham donde fue reserva de Lloris’. Pierluigi de 27 años, y Guglielmo Vicario de 25 años, y titular en el Empoli.

Pasando sus vacaciones en Colombia, David Ospina todavía tiene un futuro incierto sin responder a la renovación del Napoli y con escasos intereses que han salido provenientes de LaLiga.