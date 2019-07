Mónaco se fija en ignorado por Zidane para facilitar salida de Falcao

¿Dónde jugará Falcao en la temporada que está a punto de comenzar? Es muy probable que él mismo no lo sepa.

Él, de vacaciones con su familia en Miami (Estados Unidos), no da señales de estar preocupado.





Y en realidad no tiene que estarlo pues, a diferencia de otro estelar colombiano, James Rodríguez, él no ha sido descartado por su DT y de hecho se considera indispensable en Mónaco, a tal punto que, si no aparece otro delantero de su nivel, no le abrirán la puerta de salida.



El tema es que el equipo, que en la última temporada peleó descenso, tiene la necesidad económica de dejarlo ir, probablemente al Galatasaray de Turquía o al Porto de Portugal, y por eso está en el mercado, en la búsqueda de un reemplazo que tenga en promedio 20 goles por temporada, como el colombiano en su mejor nivel (en la última campaña hizo 16).



Primero se fijaron en André Silva pero el portugués no pasó la revisión médica. Ahora, según la prensa española, el objetivo es Mariano Díaz, del Real Madrid, quien no parece tener muchas opciones en esta nueva etapa del técnico Zinedine Zidane.



El hispano-dominicano jugó apenas 10 partidos en la última temporada y se vio limitado por una lesión inguinal, pero a pesar de todo marcó 3 tantos. Con 25 años, ha llamado la atención del Mónaco, que preguntó por él ante su falta de protagonismo.



Falta ver si está interesado en llegar a la Liga 1, pues se sabe que otros grandes han preguntado por él con la intención de hacerle una oferta.



¿Será el hombre que finalmente desatore la probable salida de Falcao? El tiempo y el mercado lo decidirán.