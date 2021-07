¿Qué tan cerca está Miguel Borja de Boca Juniors? Lo que se sabe

Suena el nombre de Miguel Borja casi cada día de por medio en los medios argentinos. Se habla de Boca Juniors, de llamadas, de contactos, de noticias que van y vienen. Pero ¿realmente se ha avanzado?

Lo que resulta muy claro es que las acciones del atacante, autor de uno de los goles de Colombia en la Copa América (derrota 1-2 contra Perú en fase de grupos) y muy efectivo en las definiciones por penaltis contra Uruguay (cuartos) y Argentina (semifinal) más allá del resultado final, cotizan al alza. Por eso los teléfonos reciben mensajes constantemente. Pero hace falta más que solo el interés.



El de Boca Juniors, en efecto, ha sido claro: se habló con Palmeiras, se hicieron algunos avances, pero cuando se llegó al puntos de las ofertas concretas, la situación cambió.



"Lo de Miguel Ángel Borja sigue en negociaciones para saber si el jugador está dispuesta a ceder un poco en su contrato, porque es altísimo y es complicado pagarlo en Argentina, sobre todo porque el colombiano exige que se le pague en dólares y eso es complicado", afirmó el canal TNT Sports Argentina.



Parcialmente cierto. Las exigencias no han pasado todavía por la moneda, pero sí es verdad que las posiciones están alejadas: la oferta no ha llegado siquiera a considerarse.



Lo que definitivamente no ha ocurrido es la supuesta conversación que habría tenido el delantero con Juan Román Riquelme, quien según el citado medio habría hecho un acercamiento para explorar una posible rebaja salarial del jugador. Nada de eso pasó. Puede ser una idea que alguien deslizo, pero la charla, hasta este momento, no sucedió.



¿De qué depende entonces la posible llegada a Boca Juniors? De un esfuerzo mucho mayor en lo económico de parte del club y de la reactivación de unos contactos que se estancaron en los últimos días.



Entre tanto, es una realidad que hubo un interés, sin llegar a ser oferta formal, de Besiktas de Turquía y que, de llegar a concretarse, se analizaría por parte de Palmeiras, que tiene contrato hasta diciembre de 2022 y que, a día de hoy, es el único destino futuro del cordobés, de 28 años y con una cotización de 5 millones de euros, según Transfermarkt. El que lo quiera tendrá que pagar por él. Esa es la otra gran certeza.