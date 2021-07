En 45 días de examen: ¿quién aprobó y quién no? Colombia, uno por uno

A riesgo de sonar repetitivo, con el tercer lugar de Colombia en la Copa América 2021 se superaron todas las expectativas y con los 4 puntos de 6 posibles en las Eliminatorias a Catar, el proceso de Reinaldo Rueda arrancó con crédito suficiente y las mejores sensaciones para el futuro.

Dicho esto, es hora de poner el foco en el rendimiento individual de los jugadores convocados y en lo que deben mejorar si quieren seguir haciendo parte del proceso.



Este fue el 1x1 final, después de 45 días de trabajo, de los convocados por Reinaldo Rueda, incluyendo a quienes fueron llamados y por distintas razones no actuaron:



Arqueros



Aldair Quintana - Atlético Nacional (COL)

Sin calificación

No tuvo ni un minuto en cancha. Aprovechó para fortalecer una convivencia que, en todo caso, no es nueva: hizo parte de anteriores procesos.



Camilo Vargas - Atlas FC (MEX)

Calificación: 6

Tuvo un partido, el del tercer puesto de la Copa América que ganó Colombia 3-2 contra Perú. Dio la asistencia para un golazo de Díaz, pero pudo hacer más en algún gol del rival.



David Ospina - Napoli (ITA)

Calificación: 7

Fue definitivo en los partidos de Eliminatorias contra Perú y Argentina (especialmente este último en Barranquilla) y en la Copa estuvo bien contra Ecuador y Venezuela, bajó contra Perú y cumplió contra Perú. Sin embargo, su revancha fue contra Uruguay, cuando tapó dos penaltis. En semis, contra Argentina, tuvo un par de grandes atajadas, muy propias de su repertorio. Es simple: no tiene suplente.

Defensas





Carlos Cuesta - KRC Genk (BEL)

Sin calificación

Más allá de la convivencia con el DT y los compañeros, no se supo mucho. No jugó ni un minuto.



Daniel Muñoz - KRC Genk (BEL)

Calificación: 6

Sin duda aprovechó su oportunidad. Fue expulsado en Eliminatorias pero el DT lo mantuvo y él agradeció con buenos partidos en la primera fase, cumpliendo en marca y siendo el lateral con más proyección en ataque.



Dávinson Sánchez - Tottenham (ING)

Calificación: 5

Tuvo acción en los 2 partidos de Eliminatorias y en los 7 de Copa América, lo que deja claro que es el central fijo del equipo. Sin embargo, el bajo nivel que acusó en su club se notó en algunos partidos con Colombia. Por momentos se dejó anticipar o le ganaron la espalda: en su defensa, en selección debe jugar siempre por un perfil que no es el suyo. Pero en su contra, así jugó siempre y tuvo destacadas actuaciones que hoy se extrañan.



Jhon Jáner Lucumí - KRC Genk (BEL)

Sin calificación

Otro que no tuvo un solo minuto, lo que ya debe ser inquietante pues hizo parte del proceso de Queiroz y de este sin llegar a debutar.



Óscar Murillo - Pachuca (MEX)

Calificación: 5

Fue una alternativa que se probó siempre que se pudo, jugó 180 minutos pero que al final no hizo diferencia. Tiene 33 años y una gran experiencia pero no parece una opción para el futuro. Sin Dávinson, el central por izquierda no está claro.



Stefan Medina - Monterrey (MEX)

Calificación: 6

Jugó dos partidos de Copa y los dos de Eliminatorias con un balance muy usual en él: poco que reprochar en la tarea básica de la defensa. Pudo ofrecer un poco más en ataque, pero siempre que lo intentó fue certero. En esas proyecciones le puede ganar el pulso Muñoz.



William Tesillo - León (MEX)

Calificación: 6

De 9 partidos, jugó 7 los 90 minutos. Eso debería cancelar la discusión sobre el lateral izquierdo pero no es así: hace muy bien las coberturas, inclusive cuando falla Dávinson, pero se le exigió siempre más proyección en ataque y, aunque lo intentó, no pudo cumplir los parámetros.



Yerry Mina - Everton (ING)

Calificación: 6

Eran tantos dolores de cabeza antes de su convocatoria, tantas por las lesiones y la poca continuidad, que en realidad cumplió en los partidos de Eliminatorias y Copa América. Le costó contra Argentina en Barranquilla, como a todo el equipo, pero en Brasil se fue afianzando, dio varias muestras del talento de Rusia 2018 y, aunque no anotó, tuvo partidos de alto nivel que le sirvieron para mejorar el promedio.



Frank Fabra - Boca Juniors (ARG)

Calificación: 5

Llegó a última hora por la lesión de Yairo Moreno. Tuvo minutos contra Argentina y mejoró en la salida pero se excedió en la marca. Esa ha sido la constante. Sufrió el fallecimiento de su padre y se ausentó del último duelo de Copa.

Mediocampistas





Baldomero Perlaza - Atlético Nacional (COL)

Sin calificación

Otro que estuvo en el grupo, que se acercó pero que no llegó a actuar. No le ayudó ni la baja por lesión de Uribe.



Edwin Cardona - Boca Juniors (ARG)

Calificación: 6

Llegó tras la emergencia de la ausencia de James y Quintero. Jugó 6 partidos de 9, dos de ellos solo medio tiempo. Y esa es una buena descripción de su aporte: se inventó un gol para la victoria contra Ecuador, sirvió una asistencia, pegó cuando fue necesario y tuvo buena disposición. Pero no cumple la famosa norma del 500 por ciento, es un jugador de un solo tiempo en términos físicos y, aunque su talento no se discute, su físico sí.



Gustavo Cuéllar - Al Hilal (KSA)

Calificación: 7

Uno de los hallazgos, de las apuestas de Rueda. Lo trajo de Arabia Saudí y le dio minutos en 8 de 9 partidos porque francamente se los ganó: alternó bien en el medio con Barrios, supo hacer las coberturas, fue el hombre del primer paso desde la mitad. Solo le faltó intentar más de media distancia, que es una virtud suya. Pero cumplió de sobra.



Jaminton Campaz - Deportes Tolima (COL)

Calificación: 5

Es casi injusto calificar a un jugador por media hora en 9 partidos, pero al menos tuvo minutos y eso es más de lo que pueden contar algunos de sus compañeros. Tuvo intención pero poca fortuna y luego ya el DT prefirió no arriesgar. Es joven, está haciendo el curso y es una apuesta para el largo plazo.



Juan Guillermo Cuadrado - Juventus (ITA)

Calificación: 7

El líder, el eje, el nuevo capo. Cuadrado dio muestras clarísimas de ser la nueva voz de mando en el equipo, repartió asistencias, rindió en la tarea de marca, dio órdenes y apoyó cuando tuvo que ver el partido desde la tribuna. Todo el potencial que muestra en Europa al servicio de Colombia. Poco más que agregar.



Matheus Uribe - Porto (POR)

Calificación: 6

La experiencia, el roce internacional, la conexión con Barrios y con Díaz, son cartas ganadoras a la hora de pelear el puesto. Es una carta fija de Rueda. Tuvo la mala fortuna de la lesión, pero está firme en el grupo.



Sebastián Pérez - Boavista (POR)

Calificación: 4

Tuvo 90 minutos: 60 minutos contra Perú y 30 contra Ecuador. De nuevo, puede ser poco para mostrarse pero es más de lo que cuentan otros. Y lo que cuenta él es que, a pesar de lo las buenas sensaciones en Portugal, no parece estar en el nivel que se requiere para una selección nacional. Es una carta de emergencia, ahora lo sabe. Pero con el grupo disponible, tiene pocas opciones.



Wilmar Barrios - Zenit (RUS)

Calificación: 8

No es tan sencillo recordar cuándo fue que perdió el lugar. Pero de hoy en más es clarísimo cuándo lo recuperó: en una Copa América en la que jugó a un altísimo nivel, liderando las clasificaciones de recuperaciones y quites en todo el torneo, haciéndose impasable en el medio y corrigiendo eso que muchos le criticaron: adiós a los pases de seguridad, bienvenidos los pases largos y hasta los remates a puerta. Indiscutible.



Yairo Moreno - Pachuca (MEX)

Calificación: 5

Fue convocado como lateral izquierdo, tuvo minutos contra Perú y Argentina en Eliminatorias, pero se lesionó contra Ecuador. Cuando estuvo en cancha cumplió, pero no fue nada para perder la cabeza.

Delanteros





Alfredo Morelos - Rangers (ESC)

Calificación: 5

Otra vez la injusticia de juzgar a un hombre por diez minutos en la cancha (en la derrota contra Perú en Copa), pero estuvo y por eso tiene una nota, que claramente fue baja, pro falta de opciones. El DT l mantuvo aunque dio positivo por covid y eso habla de su confianza. De su aporte todavía no se sabe mucho.



Duván Zapata - Atalanta (ITA)

Calificación: 5

Cuesta verlo en números rojos, especialmente porque en los 9 partidos que jugó fue un ejemplo de sacrificio, de solidaridad y trabajo duro por su equipo. Pero en su puesto pesan los goles y ahí el saldo es implacable: cero goles. Le faltaron socios, es cierto. Pero cuando tuvo balones que en Atalanta no fallaría, esta vez no pudo.



Luis Diaz - Porto (POR)

Calificación: 9

Revelación. Eso fue para el técnico Rueda el extremo izquierdo: imparable por la banda, certero en la definición, ambicioso en la media distancia, una solución de gol. Marcó 5 goles (4 en Copa, 1 en Eliminatorias) en 8 de 9 partidos jugados. Estuvo en el once ideal, marcó el que seguramente será el gol de la Copa. ¡Intachable Lucho!



Luis Muriel - Atalanta (ITA)

Calificación: 5

Otro de esos que se esperaba ver en el mismo ritmo letal que traía de su club, pero que quedó en deuda. Y no le faltaron opciones pues jugó 6 de 9 partidos, pero el arco se le cerró. Tuvo una asistencia en el último duelo copero, pero no estuvo ni cerca de su nivel en Atalanta. Buscará revancha.



Miguel Borja - Junior (COL)

Calificación: 6

'Estoy en puntitas de pies para la Selección", decía el cordobés cuando le preguntábamos en FUTBOLRED por la llegada de Rueda y la gran relación que guardaban ambos desde la Copa Libertadores 2016. No decepcionó: marcó dos goles, uno definitivo en Barranquilla por Eliminatorias, dispuso de minutos en partidos duros, casi siempre como suplente, pero rindió y se ganó un cupo en el equipo, sin duda.



Rafael Santos Borré - River Plate (ARG)

Calificación: 6

Una de las apariciones sorpresivas de estos 45 días de trabajo. Borré se reveló ante Rueda como alternativa cuando faltó Cuadrado y se ganó un lugar a fuerza de sacrificio y compromiso defensivo. Otra vez el rol de delantero quedó a la mitad, pues no pudo anotar en Eliminatorias ni en Copa. Pero cumplió. Ahora emprende la aventura de la Bundesliga, donde aprender lo que le falta para venir más certero en la definición.



Yimmy Chará - Portland Timbers (USA)

Calificación: 5

Fue siempre revulsivo, último recurso para resolver asuntos extremos, y aunque no el faltó compromiso, sí quedó a medio camino a la hora de ser conector entre el medio y los delanteros. No puede decirse que lo hizo mal en los 3 juegos en los que tuvo acción. Habrá que ver si dispone de nuevas opciones.



Convocados pero ausentes:



James Rodríguez – Everton (ING)- Desconvocado por problemas físicos

Juan Ferney Otero - Santos Laguna (MEX)- Desconvocado por lesión

Juan Fernando Quintero – Shenzen (CHI)- Desconvocado por problemas logísticos

Jéfferson Lerma – A. F. C. Bournemouth (ING)- Desconvocado por motivos personales