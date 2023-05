Repentino cambio de rumbo: exótica liga ofrece fortuna a Matheus Uribe

El futuro de Matheus Uribe es una de las novelas anticipadas del mercado de verano. El colombiano termina contrato en junio con Porto y es una ganga entre los agentes libres.

Ofertas no le faltan: se le relacionó con Flamengo, pero el club al final desistió; se apuntó en la carpeta de Simeone para el Atlético de Madrid y se habló también de Lazio de Italia como su más probable destino.



Así lo informó la prensa portuguesa, que da como un hecho la imposibilidad del Porto de retenerlo con una renovación debido a que las ofertas que habría recibido el mediocampista son demasiado elevadas para competir con ellas.



¿Qué pasó con lazio? El diario O Jogo de Portugal explicó la situación: “lo cierto es que la propuesta puesta sobre la mesa contenía muchos valores por objetivos, algunos difíciles de alcanzar, que no agradaron al colombiano”.



¿Y entonces? La familia del jugador esperaba quedarse en Europa, pero la mudanza será un poco más lejos, según el citado diario.



Uribe tendría una oferta muy concreta que lo haría cancelar ese plan y privilegiar lo económico: Al Sadd de Catar le ofrecería un contrato por tres años, a razón de 3,5 millones de euros por temporada. Dice la fuente que solo faltan detalles para finalizar el acuerdo.



¿Siendo tan amigos, no llamó a James Rodríguez para preguntarle por un destino tan exótico? Es probable que sí. Pero hay varias diferencias: él no iría solo y eso facilitaría su adaptación, en su posición no tendría problemas para mantenerse en competencia, a sus 32 años este puede ser el contrato que asegure el futuro de los suyos aunque no sea fútbol de élite. Además el creativo ya mostró que en esa exótica liga se puede estar en el radar de Selección Colombia... parece el tipo de negocio que cierra por todos lados.