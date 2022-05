Luis Sinisterra: la motivación para derrotar a José Mourinho

Luis Sinisterra es consciente, el talento debe ir combinado de una preparación desde todos los campos de la vida, para combinar una formula casi perfecta, en búsqueda de los objetivos personales y grupales. Pese a ser un torneo joven, la UEFA Europa Conference League marcará un punto de inflexión en la carrera del colombiano.



Llegar a conquistar una corona continental no es de todos los días. El sacrificio, en todos los ámbitos, lo tiene claro el extremo, formado en el Once Caldas. Feyenoord abrió las ‘puertas’ desde lo digital, para los medios. Luis Sinisterra, centrado, seguro y con la convicción de lograr los resultados. Lo piensa en el día a día, apuntándole a mejorar a futuro, como jugador y persona.



Desde Portugal, esperando tomar rumbo pronto a Albania para el partido definitivo contra Roma, el colombiano atendió a FUTBOLRED, para hablar de lo que será la disputa por el título. Además, dedicándole un capítulo especial a la liga colombiana.

Balance temporada y expectativa de la final

Es una linda temporada, en términos de grupo y lo individual. Tenemos una gran oportunidad de cerrarla de la mejor manera, con una final, de este torneo. Sería lindo ganarla por primera vez, para nuestro club y aficionados.

Ambiente en el equipo por una final europea

es una competición a la que se le debe dar la importancia, con grandes equipos que han participado, como lo es el oponente. Es una experiencia linda, llegando hasta la final. No estamos conformes con eso, trataremos de ganar la copa.

La complicación de la UEFA Europa Conference League y los rivales

Creo que el último partido de las semifinales fue el más exigente. Nos encontramos con una atmosfera, un estadio totalmente diferente. Quizás no habíamos vivido eso algunos, pero supimos sobreponernos a esa adversidad, sacar adelante la clasificación en casa del Marsella fue muy gratificante.

Ambiente en Marsella

Varios aspectos. Desde la llegada al estadio, no lo hicimos en el tiempo que acostumbramos. Tocó hacer todo rápido, mucho tráfico en la ciudad y los aficionados no nos dejaban pasar. Al llegar nos chiflaron en todo momento, diciéndonos cosas. Fue un reto sobreponernos a todo eso, lo logramos y así ganamos el partido.

Ambiente en Rotterdam por la final

Lo que se vive en Rotterdam es algo muy bonito. La conexión con los hinchas es algo positivo. Vinimos a Portugal a prepararnos, pensando en lo que será una preparación adecuada. A toda la gente e hinchas les digo que pelearemos.

Nivel de Roma y enfrentar a Mourinho

Son un gran equipo, sabemos que es un equipo grande de Italia. Tienen un técnico con mucha experiencia y grandes jugadores. Nosotros trataremos de hacer lo que venimos haciendo, trabajar fuerte dentro del campo para lograr la victoria.

Desarrollo desde personal en los Países Bajos

Ya estoy adaptado lo que es la cultura, la comida y el idioma. Extraño las costumbres de Colombia, mi familia. Pero me gusta la tranquilidad, puedo dedicarme al 100% a mi deporte. Con el idioma es algo difícil, me comunico con el inglés, que lo hablo bien.

Evolución deportiva en Feyenoord

He crecido mucho. Estos años han sido de mucha experiencia para mí, con momentos bonitos y no tan bonitos. Eso me ha ayudado a ser la persona que soy ahora, un jugador maduro, que quiere cosas grandes, títulos, asistencias y goles. Me he vuelto en un jugador muy productivo, estoy satisfecho con esa versión de Luis Sinisterra.

Panorama de la Liga colombiana

Mantengo pendiente de los resultados. Cuando es un partido temprano, lo veo. Sigo de cerca al Once Caldas. Salí bien de ahí y tengo buena relación. Siempre estoy pendiente de ellos. Veo al Tolima más fuerte para conseguir el título.

¿Hincha del Once Caldas o de otro equipo?

soy del Once Caldas, mi único equipo en Colombia. Cuando era pequeño tenía ese fanatismo con el América. Pero a medida que uno crece, es trabajo. Al equipo que vaya, uno debe entregarse. El Once es al que más apoyo.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95