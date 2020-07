'Estoy bien, estoy en casa': el mensaje de Muriel que tranquiliza

Este martes en las horas de la mañana se conoció que Luis Fernando Muriel fue llevado a una clínica en Bérgamo luego de sufrir un accidente casero el cual le causó una herida en su cabeza.

El golpe que sufrió el artillero lo dejó fuera del partido de esta tarde frente a Brescia, pero afortunadamente para él y para su club no generó mayor peligro y fue dado de alta.



Tras lo sucedido, el colombiano se manifestó en redes sociales y dio un mensaje de tranquilidad a todos los aficionados: "Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente, no pasó nada grave. Esta noche estaré en el estadio para animar a @atalantabc, y mañana volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me has mostrado en estas horas", finalizó.