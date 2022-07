Primero diversión, después trabajo: dudas por prácticas de Liverpool

Verlos en el campo, jugando 90 minutos a un ritmo endiablado, ganando y a veces goleando, exigiéndose a fondo como si no fuera con ellos el cansancio, casi super humanos... ¿y la clave de todo es divertirse?

La sorpresa es total ahora que se conocen estas verdades, gracias a que hay un colombiano en Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo. Y parece ser que sí, que buena parte de este inicio de la pretemporada se va en darles a las estrellas una razón para estar felices, sin sufrir, al menos no todavía, por el trabajo.



"Con el equipo en los primeros días de la pretemporada y en una gira lejos de casa, la unión del equipo es casi tan importante como la preparación física", explicó el diario Liverpool Echo.



Y se lo toman con toda la seriedad: las imágenes de la gira asiática son del grupo en improvisadas piscinas de hielo, bebidas en la mano, sonrisas y hasta juegos de Díaz cargando a Thiago, Van Dijk cargando a Tsimikas, Núñez integrado al juego con Carvalho, Elliot haciendo chistes y así... es tan relajado todo que no parece trabajo.



Es más, el jefe ni siquiera está en las jornadas de trabajo. Así, tal cual: Jürgen Klopp no dirige los trabajos de los jugadores sino su asistente Pep Lijnders. Tampoco aparecieron en las últimas jornadas Stefan Bajcetic, Harvey Davies, Luke Chambers, Isaac Mabaya, Melkamu Frauendorf y James Norris y nadie explicó su ausencia, de hecho a nadie pareció sorprender.



Lo que sí está muy presente es la misión de evitar lesiones en este inicio del trabajo, considerando que hay jugadores nuevos y que, tras la inactividad, es usual que se presenten dolencias menores.



Ahora tiene sentido que Luis Díaz les contara a sus excompañeros en el Junior, mientras entrenaba con ellos durante sus vacaciones, que la orden de sus jefes fue no hacer nada, no trabajar en lo absoluto, no quitarle tiempo al descanso. Al final en Liverpool la prioridad es tener trabajadores contentos como base para buscar los títulos. La presión viene naturalmente cuando arrancan los campeonatos y desgastarse en fingir eso en la pretemporada no parece ser una prioridad. Lejos, muy lejos sigue quedando el primer mundo del fútbol.