¿Ya hay que preocuparse por Falcao? Dos meses sin un partido completo

Radamel Falcao García no está disponible para Rayo Vallecano. No lo estuvo en el empate 1-1 contra Valencia y eso hace que su equipo no logre ascender desde el puesto 13 de la tabla de posiciones de LaLiga. Pero no es un tema nuevo y la realidad es que ya causa preocupación.

La ausencia de este lunes hace que ya sume 6 partidos consecutivos sin aparecer en la nómina por cuenta de una lesión que se sabe es muscular pero sin muchos más detalles.



Y ojo al dato: antes jugó 18 minutos en la derrota 1-0 contra Real Madrid y solo 5 en la caída 2-1 contra Elche, lo que significa que hace exactamente dos meses no juega un partido completo, desde el 12 de febrero, en la derrota 3-0 contra Osasuna. Antes de eso, su tiempo más largo en la cancha fueron los 65 minutos en la derrota 0-1 de Colombia contra Perú (28 de enero), en las Eliminatorias a Catar 2022, que terminaron en la eliminación de la Copa.



Falcao ha disputado esta campaña 20 partidos oficiales con el Rayo, ocho como titular, y ha marcado cinco goles en 769 minutos de juego. Su último tanto fue el 6 de noviembre contra Real Madrid (derrota 2-1) y ya pasaron cinco meses.



¿Cuándo vuelve? Nadie lo sabe a ciencia cierta. ¿Vuelve? Es la duda que preocupa en Rayo Vallecano, que justo ahora pasa por una crisis anotadora importante, pues en los once partidos de Liga que lleva disputados este 2022 no ha ganado ninguno y solo ha marcado cinco goles.