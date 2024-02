Kylian Mbappé y el increíble mensaje a Falcao en su cumpleaños

Si algo tiene Kylian Mbappé a nivel personal es que no saluda a cualquiera del mundo del fútbol sino tiene confianza. De hecho, en sus redes sociales solo se ha visto felicitando a sus amigos más cercanos y algunos compañeros en la Selección de Francia.



No obstante, el jugador galo del PSG no olvida a los que fue uno de los futbolistas que le ayudaron en el inicio de su carrera como lo fue Falcao García y por ello felicitó al colombiano en su cumpleaños.



Mbappé, en sus redes sociales, puso una foto con el ‘Tigre’ y dejó un especial mensaje al samario donde le reconoció la importancia de sus consejos en el Mónaco.

“Feliz cumpleaños, Tigre. El maestro y el estudiante. Gracias por todos tus consejos”, señaló uno de los mejores delanteros del mundo.



Frente al mensaje de Mbappé, Falcao no se quedó atrás y le respondió en francés con un ‘gracias, crack’.



Vale señalar que Mbappé militó en el recordado Mónaco donde además de Falcao estaban nombres de talla internacional como Bernardo Silva, Joao Moutinho, Fabinho, entre otros y que ganaron la Ligue 1 y llegaron a semifinales de la Champions 2016/17.