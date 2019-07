Koke le abre las puertas de Atlético de Madrid a James Rodríguez

En medio de la pretemporada que cumple Atlético de Madrid en Estados Unidos, Koke, referente del club dio su opinión sobre la salida y llegada de algunos jugadores el cuadro colchonero, entre ellos, el colombiano James Rodríguez, quien aunque por el momento permanecería en el Real, no deja de ser una de las opciones para los rojiblancos y para Napoli.



“James es jugador de Real Madrid, es un grandísimo futbolista y no sabemos lo que va a pasar. Nosotros tenemos una gran plantilla y si viene es bienvenido, pero si no, le deseamos suerte en el equipo en el que esté”, aseguró el jugador, quien sería uno de los que competiría con el colombiano por un lugar en la titular de Simeone, a los micrófonos de la ‘Cadena Ser'



Sin embargo, también dejó en claro que bajo la idea de Simeone, todos los futbolistas deben aportar a la fase defensiva del equipo, lo cual muchas veces ha representado un problema para James.



“Cuantos más jugadores de calidad tengas, si esos jugadores de calidad trabajan también a la hora de defender, más jugadores de calidad podrás tener en el campo. Si ellos no trabajan tanto al servicio del equipo, pues no podremos jugar todos, sin embargo, eso ya es decisión del técnico y se tomará la decisión en función del partido”, agregó.



Y finalizó: “Cuanto más variantes tenga Simeone, más posibilidades tendrá de afrontar los partidos en pro de ganarlos”