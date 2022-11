Juventus con problemas contra la Lazio: Cuadrado preocupa a Allegri

Todo parecía ir bien para Juan Guillermo Cuadrado para estar disponible en el último compromiso de la Serie A previo al parón del Mundial de Catar 2022. Sin embargo, su presencia en la cancha es una duda enorme para Massimiliano Allegri, y lo curioso es que no tiene en sí una lesión o un tema físico que lo prive, pues el estratega italiano no quiso revelar si pasa por un golpe muscular o si es por un aspecto técnico propio de Allegri en no contar con el colombiano.

No obstante, Juan Guillermo Cuadrado debería ser tenido en cuenta en el compromiso, pues se trata de un partido esencial para la Juventus contra un durísimo rival como lo es la Lazio. Además, para la Juve puede ser el juego perfecto para sumarse al podio de la Serie A dado que los romanos son segundos en el torneo.



Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más criticados en el plantel de la Juventus. Su liderazgo parece haber pasado a un segundo plano y su capitanía también. Así lo decidió Massimiliano Allegri que podría tener otra decisión y es la de no contar con el colombiano en la noche dominical en Turín. Cuadrado y la Juve recibieron comentarios negativos tras disputar el juego ante el Inter y luego contra el Hellas Verona.



En la rueda de prensa previa, Massimiliano Allegri mantuvo que en su idea está esperar a jugadores que pueden estar disponibles como Federico Chiesa quien ya regresó después de una larga lesión. Allegri referenció el tema de Juan Guillermo Cuadrado, pero lo curioso es que en los últimos días no se ha hablado de una lesión del oriundo de Necoclí, Antioquia.



“Espero un partido difícil ante una Lazio fuerte que está haciendo cosas excelentes. Mañana por la mañana veré si Locatelli y Cuadrado estarán disponibles, con base en esto tomaré mis decisiones”. Lo del colombiano se podría tratar de una decisión técnica, puesto que ha sido uno de los señalados últimamente.