No sería tan simple: lesión de Cuadrado preocupa a Juventus y Colombia

Juan Guillermo Cuadrado sufrió un una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho.

Se trata de una lesión compleja, que requiere un tratamiento muy prudente, pues presionar un regreso generaría peores complicaciones. Es la razón por la cual Juventus explicó que en diez días lo examinarán y determinarán cuál es su evolución.



Los cálculos de sus días de ausencia, sin embargo, no son para ilusionarse mucho: la prensa italiana sugiere que Andrea Pirlo podría perderlo hasta tres semanas.



Y es pésima noticia si se tiene en cuenta que su temporada ha sido alucinante. con 13 asistencias en total, 5 de ellas en la Champions League. Cuando no está en el campo lo siente su equipo pero, especialmente, Cristiano Ronaldo, quien se queda sin quién lo surta de balones por la derecha.



La ausencia, por ahora, será este miércoles contra Porto, por la ida de los octavos de final, y en los duelos contra Crotone y Hellas Verona por la Serie A. Después, habrá que ver.



¿Está en riesgo la Selección Colombia? En principio no. Faltan 5 semanas las eliminatorias a Catar 2022 y parece tiempo suficiente, aunque podría llegar con menos ritmo de competencia del esperado. Lo bueno es que es uno de esos jugadores que, como diría James, 'juega hasta cojo' cuando lo necesita el equipo nacional.