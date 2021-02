Porto buscará "sacarse la espinita": recibe a Juventus por Champions

Este miércoles en el Estadio do Dragao (3:00 pm), Porto recibirá a Juventus por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los portugueses buscarán sacarse la espinita que tienen guardada desde la temporada 2016/17, cuando los italianos los eliminaron de la competencia (también en la fase de octavos) con un global 3-0.

En Porto no la tendrán nada fácil y las estadísticas no los acompañan de cara a esta llave. Nunca han derrotado a la 'Juve', que ha ganado cuatro de los cinco encuentros por competencia europea. Además, los eliminaron en la Champions de 2016/17, un amargo recuerdo del que buscarán desquitarse esta vez.



Los locales accedieron a los octavos como segundos en el grupo C, por detrás del Manchester City con diferencia de 3 puntos. Juventus fue líder de su grupo con 15 unidades.



Los colombianos Luis Díaz y Matheus Uribe están disponibles para este compromiso, mientras que Juan Guillermo Cuadrado es una de las bajas en la visita, a causa de un lesión. El lateral fue titular en el partido más reciente en Italia frente al Nápoles y salió con una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Danilo será su reemplazo.



Las voces de los entrenadores



Sergio Conceiçao, Porto: "Somos un gran club y queremos estar en todas las competiciones. Lo que tenemos que hacer para no acumular partidos de esta forma tiene que ser al principio del campeonato. Esto duele a los equipos portugueses en Europa, no tengo ninguna duda. Lo que va a pasar con la Juve no es lo mismo que pasó con el Man. City. Son dinámicas muy distintas, aunque a la Juventus también le gusta tener un balón".



"Cristiano tiene que ser un orgullo para todos los portugueses. No hay goles para calificar la calidad de Cristiano, los números hablan por sí mismos.



Andrea Pirlo, Juventus: "Es un equipo compacto, muy bueno defendiendo y cerrando con dos líneas de cuatro. Necesitaremos paciencia por ellos son diferentes a nosotros. En Liga son más ofensivos y en competencia europea están más atentos a la fase defensiva. Porto tiene muchas soluciones, el módulo también puede variar y hemos estudiado todas las posibilidades. Mantuvieron la portería en cero cuatro o cinco veces en Champions, al estilo del Atlético Madrid, cerrando espacios".



"Cristiano volverá a casa y querrá marcar como siempre, especialmente en este tipo de partidos.



Posibles formaciones



Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Leite, Sarr; Sergio Oliveira, Matheus Uribe, Jesús Corona, Luis Díaz; Marega, Taremi.



Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano.



¿Cómo,cuándo y dónde? Porto vs Juventus



Miércoles, 17 de febrero

3:00 pm (hora en Colombia)

Estadio do Dragao

Transmisión: ESPN