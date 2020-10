¿No jugará más en 2020? Juan Fernando Quintero habla de sus decisiones

Juan Fernando Quintero no es de hablar mucho, pero cada vez que se expresa demuestra que no le gustan los rumores, y mucho menos las críticas con lo que él crea es lo mejor para su carrera. Este 30 de septiembre, al volante colombiano se le cumplía el plazo para fichar con el Shenzhen FC de China, pues esa era la fecha en la que cerraba el mercado de fichajes; sin embargo, la transferencia no se habría alcanzado a cerrar y ‘Juanfer’ se quedaría sin jugar lo que resta de 2021.



Ni River Plate, ni Shenzhen, han anunciado el cierre de la operación, por la que el equipo argentino recibiría unos 10 millones de dólares. A Quintero le demoraron la visa de trabajo, y cuando se la dieron ya era tarde para que viajara de Bogotá a China. Al parecer, el club asiático lo quería en su país para que hiciera los chequeos médicos y firmara su contrato, pero el tiempo jugó en contra; además, el Shenzhen tiene el cupo de extranjeros al límite, y hasta que no se desprenda de uno de ellos no podrá contratar al colombiano.



Así, este jueves Juan Fernando habló de sus decisiones y de su vida en su cuenta de Twitter. “¿Por qué hacen tanta polémica?”, preguntó, y luego aseguró que “cada quien hace con su vida lo que quiera y más con sus decisiones”, y que lo importante en estos momentos es que era feliz.



Amigos buenas noches por que hacen tanta polémica? Cada quien hace con su vida lo que quiera y más con sus decisiones, lo hago para aclarar. YO SOY FELIZ ES LO QUE IMPORTA 👍🏻 no busco aceptación soy y siempre seré YO !! Bendiciones — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) October 2, 2020

Los indicios en redes sociales dejarían claro que Quintero aceptó el destino y está tranquilo por no jugar en lo que resta del año. Y aunque fueron días convulsionados, entre su salida de River y la documentación para su fichaje al fútbol asiático, se dedicará ahora a descansar, disfrutar, y preparar su vuelta a la competencia en 2021.



En su última publicación en Instagram, a Quintero le respondió su compatriota y posible futuro compañero: Harold Preciado. El goleador del Shenzhen FC celebró que ‘Juanfer’ esté “reposado”, de cara a los objetivos futuros con el equipo chino.