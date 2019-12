James, última oportunidad del año: opciones para volver a convocatoria

James Rodríguez busca volver a la confianza de Zinedine Zidane, que tanto le ha costado al colombiano en Real Madrid. El cafetero ya entrena con normalidad y ha hecho parte del grupo normal de futbolistas en las prácticas.



Ahora, el cuadro blanco jugará un difícil partido contra Athletic este domingo, esperando que el volante de la Selección Colombia pueda, posiblemente, entrar a esta lista de convocatoria pues es su última oportunidad del año debido a que será el juego final del 2019 para el equipo de Madrid.

Son bajas y pocas las posibilidades que tiene James para volver a esta lista. Sin embargo, las hay. El colombiano ya lleva dos entrenamientos a la par del grupo y está listo para regresar, por lo que podría ser incluido por Zidane si lo necesita.



Sin embargo, la actualidad del Madrid no es la ideal para su regreso. El cuadro blanco tiene un importante partido contra Athletic, rival potencial de España. También, por otro lado, recordemos que los merengues están igualados por la punta con Barcelona y no pueden dar ventajas.



Por otro lado, su 'competencia' está en un gran nivel. Isco regresó a su buen fútbol, Valverde ya es titular fijo y Zidane no está haciendo muchos cambios, por lo que empieza a preocupar su continuidad.



Sin embargo, James ya parece recuperado al 100% de su lesión y ha tenido dos entrenamientos normales con la nómina principal. Tras el clásico, el colombiano se reintegró tras su lesión de rodilla y espera que el francés pueda convocarlo contra el club de Bilbao.