James abrió la puerta de regreso: en Inglaterra no disgustaría

Las declaraciones de James Rodríguez, en los últimos días, hicieron eco. No solo por lo que dijo acerca de su futuro, sino por todo lo que comentó desde su canal de Twich, que cuando enciende, da bastantes temas de los que se pueden hablar.

Uno de ellos fue sobre sus deseos de salir de Catar, además de la opción de regresar al Everton, club del que salió hace unos meses, rumbo a Al-Rayyan. Las palabras fueron tomadas por el diari británico The Sun “No sé si sería una posibilidad, ¿por qué no? Si ellos quieren, yo estaría totalmente abierto a eso. El tema es que allá quieran. Yo no tuve ningún problema con nadie allí, me fue bien antes”.



Ante esto, la prensa británica recordó el momento que vive el Everton y mencionó “Al Everton le vendría bien la chispa creativa de James”.



Cabe agregar, que con la llegada de Rafa Benítez al cuadro de Liverpool, sus posibilidades en los toffees se redujeron, por lo que terminó partiendo a Catar.