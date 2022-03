Yerry Mina y su fama en Inglaterra: ‘Te pellizca, pero te sonríe’

Yerry Mina es reconocido por ser un defensa difícil, áspero, fuerte y duro para enfrentar. Se ganó esa fama en la Liga de Inglaterra. El zaguero colombiano del Everton fue analizado por Ilkay Gündogan, volante de Manchester City, quien concedió unas declaraciones a ‘Sport Bild’.



El mediocampista alemán aseguró que Mina es uno de los futbolistas más difíciles a los que ha enfrentado, y aseguró que el juego fuerte del colombiano es uno de sus fuertes.



“Recuerdo a Yerry Mina del Everton, un duro central colombiano. Le gusta usar las manos en un duelo, te rasguña o te pellizca en la espalda cuando el árbitro no está mirando. Lo he visto hacerlo una o dos veces”, indicó Gündogan.



Sin embargo, el futbolista de los ‘citizens’ no ve maldad en las costumbres de Yerry en la cancha, solo ve picardía en sus acciones: “No lo hace de una manera sucia. Incluso te sonríe en la cara de una manera amistosa, lo que lo hace simpático y divertido. No sabía cómo pellizcar la espalda antes”.