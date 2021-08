¡Dedo abajo para James! Milan ya tomó decisión con el colombiano

James Rodríguez sigue en búsqueda de equipo, luego de conocerse que no cuenta para los planes de Rafa Benítez, quien también lo dirigió hace unos años en el Real Madrid. El colombiano no ha encontrado lugar en el fútbol europeo, además, su nivel viene en caída en las temporadas recientes. Sumado a la polémica que le rodea, se desconoce cuál será la posible salida y destino del volante colombiano.



Y es que los ofrecimientos a varios clubes por parte de su agente, Jorge Mendes, no han hecho falta, en búsqueda de ubicarlo antes de que sea tarde, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes terminará a finales de agosto. Milan surgía como la mejor opción, sin embargo, los italianos se plantaron en su decisión.



De acuerdo a información de Corriere dello Sport y de Sport Witness, dan por descartada la opción de que el colombiano sea nuevo jugador de la institución de Lombardía, por lo que su futuro sigue siendo incierto. Según el medio italiano “El compromiso y los problemas físicos hacen muy difícil su llegada a Italia, a pesar de que él mismo había manifestado cierto deseo de llegar al Milan”.



Además, el portal web afirma que los rossoneri están en la búsqueda de un jugador en la zona de volantes, pero, plantean otras opciones como Ilicic, Isco y el mismo Ziyech, que no tiene lugar en el Chelsea.



En el rotativo inglés, se habla de la opción, pero, más por el pedido del representante, que está buscando ubicarlo en un club lo más pronto posible. Además, agregaron “El Milan ha descartado la idea de fichar al volante del Everton James Rodríguez este verano, a pesar de que el jugador se ha ofrecido”.



Difícil panorama para James Rodríguez, teniendo en cuenta que el mercado veraniego finalizará, en su gran mayoría, el 31 de agosto. Algunas ligas tendrán una ventana abierta por unos días, otras finalizarán antes. Por lo que el futuro del colombiano deberá definirse lo más pronto posible, más con la advertencia desde el Everton y Benítez, que ya no cuenta para la nueva temporada en la Premier League.