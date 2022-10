¡Un colombiano puede volver a sonreír! Punto final a una pesadilla

De ilusionarse por ser compañero de Radamel Falcao García, todo terminó mal para el arquero de mucha proyección en Colombia, Iván Arboleda. El guardameta celebró su llegada en 2021 al Rayo Vallecano, pero el plan no salió como él se lo esperaba y no pudo debutar en la portería en España.

“Me han tratado como un delincuente”, fue la frase que dijo Iván Arboleda cuando veía que no iba a poder quedarse con el arco luchando con Stole Dimitrievski y Luca Zidane. Sin embargo, estuvo en 11 convocatorias, pero no pudo debutar. Buscó nuevos aires en Argentina, un país conocido para el guardameta cuando atajó en Banfield. Newell’s optó por Arboleda, y eran los rosarinos quienes se encargarían de pagarle al futbolista.



Efectivamente, el club argentino le pagó al Rayo Vallecano, y cuando Iván Arboleda exigió su dinero, el presidente nunca respondió las llamadas de Arboleda, “se burló de mí, le da igual todo, es lo que da a entender, tú lo llamas y no atiende el teléfono. Lo único que le importa es su plata”.



Iván Arboleda acudió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero vivió otro calvario a la espera de múltiples respuestas. Sin embargo, es curioso que se celebre ponerle punto final a un equipo, pero Arboleda puede estar más tranquilo en el último tramo del 2022. Las ofertas le llegarán seguramente, y conseguir club en estos momentos será más sencillo.



Y es que, para su fortuna, el calvario y sus problemas con el Rayo Vallecano finalizaron. Ese equipo de Radamel Falcao García que lo trató mal y nunca le dio respuestas del pago cuando fue a Newell’s Old Boys se ha convertido simplemente en otro club nada más que eso. Por medio de un comunicado, comentó, “Rayo Vallecano y yo hemos logrado llegar a mutuo acuerdo a la rescisión de mi contrato”.



Agregó también, “quiero agradecer por la oportunidad a toda la hinchada de Rayo Vallecano y de Newell’s por el apoyo y la comprensión brindada en este tiempo. Comienza un nuevo camino y me siento mejor que nunca para recorrerlo gracias a Dios”. Fue poco más de un año en el que Iván Arboleda sufrió y mucho. No saber nada de su dinero por el trabajo, pese a que nunca tuvo la oportunidad de atajar, pero entrenaba y estaba bajo los servicios del club, y el equipo se hacía el de la vista gorda, pues afectó evidentemente al guardameta.



Afortunadamente, esa mala experiencia se cerró, y el guardameta de 26 años esperará la llamada de algún equipo que quiera contar con él. Argentina puede ser un destino, cuenta con esa experiencia, pero tal vez quisiera quedarse en Europa. A su vez, clubes de Colombia podrían entrar en los intereses por Iván Arboleda.



Lo que sí, es que ya puede descansar y pensar en él en estos días antes de elegir su próximo destino augurando sea provechoso y no sea igual a esta bochornosa experiencia vivida en su primer equipo en Europa. Así finalizó un año y un mes de sufrimiento para Iván Arboleda que quiere retomar su mejor nivel y volver a estar en el radar de las selecciones Colombia. Vale la pena mencionar que debutó bajo las órdenes de José Néstor Pékerman en un amistoso contra Corea del Sur el 26 de marzo del 2019.