Arboleda, a punto de terminar su pesadilla: así va su caso con Rayo

La pesadilla de Iván Mauricio Arboleda está a punto de terminar y su anhelo de volver a jugar, tras disputas jurídicas, podría cumplirse muy pronto.

El club español dueño de sus derechos, Rayo Vallecano, está a punto de llegar a un arreglo con él que pondría fin a un conflicto en el que el más perjudicado es el jugador.



"Rayo y Arboleda están a un paso de cerrar la negociación que iniciaron a primeros del mes de septiembre. El colombiano quedará libre del contrato que le vinculaba a la Franja hasta 2024 y el Rayo abonará exclusivamente una cantidad simbólica, que estará muy por debajo de los 150.000 euros que ya había pagado Newell's", anunció el diario Marca de España.



"Arboleda sigue en Madrid a la espera de resolver un acuerdo que se hará efectivo en los próximos días. Una vez se haga, el de Tumaco decidirá cuál es el siguiente paso a dar en su carrera", añadió.



Vale recordar que Arboleda quedó atrapado en un acuerdo entre Rayo y Newell's Old Boys de Argentina por su préstamo hasta diciembre de 2022, el cual habría sido incumplido por los rosarinos, que debía pagar el salario del arquero, según la fuente en cuatro cuotas de 75.000 euros, pero solo cumplió dos pagos.



Arboleda se mantuvo en Argentina con un auxilio de 3.200 euros mensuales pero después volvió a España, donde decidió acudir ante la FIFA para exigir su salida en condición de agente libre por incumplimiento de su contrato, lo que fue respondido por el Rayo con una amenaza de demanda por la decisión del jugador de no ponerse a órdenes del equipo, que alega haber cumplido con todas sus obligaciones. Por fortuna la pelea estaría a punto de resolverse y le daría a Arboleda, ex Selección Colombia, la opción de recuperar su carrera.