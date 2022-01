Cardona responde a críticos: 'solo estuve una semana sin entrenar'

Edwin Cardona volvió a Argentina en medio del revuelo que causó su fichaje con Racing de Avellaneda, después de un traumático fin de ciclo en Boca Juniors.

El colombiano habló a su llegada a Buenos Aires, acompañado de toda su familia, de lo que le ilusiona el nuevo proyecto, al que se suma por pedido expreso de Fernando Gago, quien fuera su compañero en el club xeneize.



"Estoy muy feliz de llegar a Racing, es la decisión correcta y espero cumplir todos los objetivos del club.



Inevitable pregunta su pasado en Boca: "No es un revancha, es una nueva etapa y estoy contento de seguir en el fútbol argentino. Racing es un gran club", dijo,



Inevitable también hablar a quienes dudan de su nivel y hasta de su físico: "estuve solamente una semana sin entrenarme. Estoy bien físicamente y espero cumplir todos los objetivos con Racing", declaró.



La infidencia de su llegada a Racing fue lo más novedoso de su declaración: "me hablaron maravillas del club, varios compañeros me hablaron al Instagram. Con Gio (Moreno) también tengo muy buena relación, estábamos en Colombia y nos reuníamos mucho y la verdad que me ilusionó por lo que me dijeron. También por lo que se veía cuando estábamos acá en Argentina, muy contentos, porque cuando íbamos a ese estadio se sentía la euforia. Es lindo vivir el fútbol así, es un gran club y ahora aprovechar al máximo y dejar todo para el equipo", contó.



Lo cierto es que finalmente, a pesar de tanto ruido alrededor de su regreso a Argentina, el creativo está de vuelta y sí, aunque no lo diga, va por una revancha que puede incluso abrirle las puertas de nuevo en una Selección Colombia.