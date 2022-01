Edwin Cardona a Racing: ácidas críticas de periodistas argentinos

Este lunes llega a Argentina Edwin Cardona para arreglar los últimos detalles y convertirse en la nueva contratación de Racing Club para el 2022. Por pedido del técnico Fernando Gago, el futbolista colombiano, que salió de Boca Juniors, espera por una oportunidad para lavar su imagen y brillar en la liga de ese país.



Y si bien nadie niega el talento del ’10’ cafetero, su fichaje con la Academia ha sido muy discutido al no poder consolidarse en Boca; al dejar una imagen de poco compromiso, de no cuidarse y no contar con continuidad en su fútbol.



Así, sin firmar su contrato con Racing ni realizar su primera práctica, Cardona ya es centro de críticas, así como el club de Avellaneda, pues critican el fichaje del colombiano y la alta inversión por Edwin, pues su ficha y su salario tienen un alto costo debido a las peticiones de Xolos de Tijuana.



El primero de los críticos en las últimas horas fue el periodista Martín Liberman. En su cuenta de Twitter, el conductor de ESPN se sorprendió y preguntó: “¿En serio Racing paga más de 3 millones de dólares por la mitad de Cardona? Inentendible”.



Liberman comentó que el colombiano es “un jugador así pero indisciplinado, poco constante, fuera de línea, sin reventa… ¡ojalá la rompa!”. Y añadió que Cardona “me parece un tipo con muchas condiciones, pero en el 2021 terminó jugando con panza. Inadmisible para estos tiempos…”.



Me parece un tipo con muchas condiciones pero en el 2021 termino jugando con “panza”. Inadmisible para estos tiempos… https://t.co/db28Orl93E — Martin Liberman (@libermanmartin) January 9, 2022

Otro periodista que habló de Edwin Cardona y su llegada a Racing fue Flavio Azzaro, acostumbrado a ácidos comentarios y fuertes opiniones.



Azzaro aseguró que “no está bueno que Racing traiga a Cardona. Porque me cuesta pensar que un futbolista, que no logró entender cómo cuidarse en un equipo como Boca, que no lo motivó un club tan grande, encuentre la motivación en Racing. Puede pasar, porque tendrá menos exposición, siendo también un club grande. Quizás Cardona se relaje y juegue mejor; o quizás se la pasa de lunes a lunes en los boliches y pesando mucho”.