¿En dónde se retirará 'Gio' Moreno? La magia podría regresar de China

Cuando se habla de Giovanni Moreno, se habla de magia. Aquel jugador que deslumbró en Envigado y que supo conquistar a la hinchada de Nacional entre 2008 y 2010, está cerca de finalizar su contrato en China; su vínculo con el Shanghai Shenhua tiene vigencia hasta el 31 de enero, por lo que su regreso al continente podría darse.

El nacido en Segovia, Antioquia, no esconde su deseo por retornar al fútbol sudamericano, pues además de brillar en la Liga colombiana, también dejó un legado en Argentina. En el país del sur del continente, vistió la camiseta de Racing de Avellanda, por lo que su corazón, además de pintarse de verde paisa, también tiene unas cuatas líneas albicelestes.



En un diálogo con el programa ‘Cómo Te Va', Moreno, de 34 años, manifestó su anhelo por regresar al fútbol argentino, pues considera que, retirase del fútbol profesional, en este país, es una buena alternativa.



"De Racing extraño el Cilindro, es una cancha mágica. Siempre anhelaba con la posibilidad de volver y poder jugar en Argentina, porque fui muy feliz cuando estuve allá".



"Me gustaría un cierre de carrera en Argentina. También me encantaría que vuelva a dirigirme el Checho (Batista)", dijo el volante ofensivo.



Moreno dejó claro su gusto por la Academia, destacó a varios de sus excompañeros, a quienes consideró vitales en su momento.



"Cuando estuve en Racing uno de los compañeros que más me entendía y me sentía bien en la cancha era Patricio Toranzo. Un jugador de mucha calidad, muy elegante, que nos entendíamos muy bien... Pillud es un gran jugador y está hace años en Racing. Es como el Lavezzi de la selección, siempre tiene que estar ahí", precisó.



Por último, 'Gio' se refirió a la importancia que están teniendo los colombianos en el fútbol argentino y, además, se refirió a su paso por el fútbol colombiano y el saldo que le quedó pendiente.



"’Chicho’ Serna, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba fueron los que posicionaron a Colombia e hicieron que a los colombianos nos interese estar en Argentina. Por eso muchos futbolistas colombianos quieren estar en Boca, River o Racing; por el legado que dejaron ellos".



“La espina que tengo es no haber estado en un Mundial (Selección Colombia) y me quedó el dolor de no poder salir campeón con Nacional”, finalizó.



Por ahora, no es claro cuál será el destino del talentoso colombiano, pero, seguramente, regresará en unos años con su magia a Sudamerica, para quemar sus últimos cartuchos.