Santa Fe mueve el mercado: se va Rentería y ya buscan otro jugador

Se mueve el mercado en Santa Fe. Justo cuando ya arrancó la Liga BetPlay, y espera por su participación en la Copa Libertadores, el equipo cardenal confirmó el préstamo de Dixon Rentería al Central Córdoba, de Argentina. Así lo dijo el presidente Eduardo Méndez, en charla con ‘Directv’.

El defensor no está inscrito este año ante la Dimayor, por lo que su salida no será un problema y entrará un dinero por la cesión.



En otras noticias de Santa Fe se confirmó la gravedad de la lesión de Jonathan Herrera, quien padece una molestia en el pubis que ya va para dos meses y que no tiene un tiempo estimado de recuperación. Ante la ausencia del jugador, el entrenador Harold Rivera ya pidió reforzar la posición de lateral izquierdo.



En cuanto a centrales, Santa Fe no contrataría un jugador para esa posición. Cuenta con cinco zagueros: Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Alejandro Moralez, Miguel Nazarit y Javier López.